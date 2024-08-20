"Токсичных и завистливых": внучка Софии Ротару высказалась о родственниках

Соня Евдокименко показала свое отношение к токсичным родственникам.

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Соня Евдокименко сделала заявление / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Внучка украинской певицы Софии Ротару, которая много лет жила и работала в стране-террористе РФ, но все же в 2022 году поддержала Украину, Соня Евдокименко рассказала о своем отношении к некоторым родственникам.

На своей странице в Instagram Соня ответила на вопрос подписчиков о том, как воспринимать токсичных и завистливых родственников.

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"Не воспринимать. Лично так точно. Реакции людей – это скорее о них самих. Относитесь с пониманием, но при этом научитесь выставлять свои границы. Доверяйте себе и уверенно двигайтесь в своем направлении", – написала Евдокименко.

Соня Евдокименко дала совет / фото: скрин instagram.com/iamsofiaeve/

София Ротару / инфографика: Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко - последние новости

Отметим, в жизни Софии Евдокименко начался новый период жизни, который модель отметила очень радикально и обрезала свои кудри. Ранее в СМИ просочились слухи о том, что София рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом Денисом Жадановым, после трех лет отношений.

А также недавно София Евдокименко поделилась кадрами со своего летнего отдыха. Соня традиционно наслаждается атрибутами своей роскошной жизни: теннисом и бассейном.

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