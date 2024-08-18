Софию Ротару уличили на махинациях - росСМИ

София Ротару обещала в Ялте организовать детский кружок, но построила виллу.

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София Ротару не сдержала слово / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в начале полномасштабного вторжения все же поддержала Украину, когда-то купила здание отеля в Ялте всего за 500 долларов. Также было условие - там должен был работать детский кружок.

В комментарии для росСМИ предатель Украины Олег Царев выдал, что Ротару так и не сдержала свое обещание.

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"С Софией Ротару вообще ситуация возмутительная. Она купила здание за 500 долларов. При условии, что там будет работать детский кружок по пению и музыке. Детского кружка там не было никогда. Там была вилла, которая сдавалась очень дорого и приносила деньги Ротару", — заявил путинст.

Напомним, российские власти отобрали виллу артистки в Крыму и теперь планирует сделать из нее санаторий для российских убийц, которые незаконно вторглись в Украину.

София Ротару / инфографика: Главред

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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