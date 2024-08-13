"Не может человек": известный артист рассказал вернется ли Дзидзьо

Юлик отметил, что Михаил Хома сможет вернуться к сценическому образу Дзидзьо, но с условиями.

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Дзидзьо очень изменился во время полномасштабной войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio/

Украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) отказался от своего сценического образа "веселого бороданя". Его давний друг шоумен Юлик отметил, что артист будет не таким, как был раньше, поскольку война изменила творчество артистов.

Как отметил Юлик в интервью Славе Демину, Дзидзьо уже поменялся.

"Я думаю, что он сможет, но это уже будет не тот Дзидзьо, который был. Не может человек останавливаться на одном или заморозить какой-нибудь проект. "Дзидзьо" – это же не было что-то выдуманное специально. Оно было придумано в шутку. Это были приколы, которые он рассказывал, даже когда мы играли на свадьбах. Это была его часть. Это был его альтер эго. Сейчас он поменялся. Он когда-то был другим. Уже Дзидзьо не может быть таким, как был тогда", - рассказал шоумен.

Смотрите видео интервью Юлика:

Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

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