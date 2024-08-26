Друг у друга под кожей: Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки

Украинская певица Надя Дорофеева имеет множество татуировок. Она отдает предпочтение небольшим рисункам, которые непременно наделяет особенным для нее смыслом.
К примеру, на тыльной стороне ладони у Додо есть роза - это парное тату, которое она делала вместе со своим первым мужем, певцом и волонтером Владимиром Дантесом. Недавно на теле артистки появилась новая символичная картинка: ее она, вероятно, посвятила новому супругу - ресторатору и музыканту Мише Кацурину.
В своем блоге в Telegram Doroffeeva сперва опубликовала серию снимков из тату салона: на одном фото она с мужем выбирает эскиз, на другом - Кацурин на кушетке у тату-мастера. Позже певица показала результат - на ее ребрах теперь красуется изящный рисунок в виде глаза.
Поклонники певицы в комментариях предположили, что такой же, только женский, теперь можно найти на теле мужа Дорофеевой. Сама Додо новую татуировку охарактеризовала так: "Тату с особенным и личным смыслом для меня".
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Dorofeeva - последние новости:
Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.
Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.
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