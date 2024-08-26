УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Друг у друга под кожей: Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки

Анна Подгорная
26 августа 2024, 18:54
38
Теперь на теле Doroffeeva появился очень символичный рисунок.
Надя Дорофеева, Миша Кацурин
Надя Дорофеева новости - Doroffeeva и Миша Кацурин набили парные тату / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева имеет множество татуировок. Она отдает предпочтение небольшим рисункам, которые непременно наделяет особенным для нее смыслом.

К примеру, на тыльной стороне ладони у Додо есть роза - это парное тату, которое она делала вместе со своим первым мужем, певцом и волонтером Владимиром Дантесом. Недавно на теле артистки появилась новая символичная картинка: ее она, вероятно, посвятила новому супругу - ресторатору и музыканту Мише Кацурину.

В своем блоге в Telegram Doroffeeva сперва опубликовала серию снимков из тату салона: на одном фото она с мужем выбирает эскиз, на другом - Кацурин на кушетке у тату-мастера. Позже певица показала результат - на ее ребрах теперь красуется изящный рисунок в виде глаза.

видео дня

Поклонники певицы в комментариях предположили, что такой же, только женский, теперь можно найти на теле мужа Дорофеевой. Сама Додо новую татуировку охарактеризовала так: "Тату с особенным и личным смыслом для меня".

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Doroffeeva и Миша Кацурин набили парные тату / t.me/thisisdorofeeva
эскизы тату Дорофеевой и Кацурина
Надя Дорофеева новости - Doroffeeva и Миша Кацурин набили парные тату / t.me/thisisdorofeeva
Миша Кацурин
Надя Дорофеева новости - Doroffeeva и Миша Кацурин набили парные тату / t.me/thisisdorofeeva

Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

инфографика Надя Дорофеева
Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

Dorofeeva - последние новости:

Ранее Надя Дорофеева рассказала, кто в их семье с Мишей Кацуриным больше приносит денег в дом. Также певица похвасталась драгоценностями, которые ей подарил муж.

Кроме того звезда призналась, что увеличивает губы. Она показала бьюти-трюк, который придает ее губам желанный объем без косметологов и пластической хирургии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Миша Кацурин
Реклама

Главное за день

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

19:35 Синоптик
Это была самая массированная атака, РФ запустила 127 ракет и 109 дронов - Воздушные силы

Это была самая массированная атака, РФ запустила 127 ракет и 109 дронов - Воздушные силы

19:28 Украина
Был один из крупнейших обстрелов: Зеленский - о деталях сверхважной Ставки

Был один из крупнейших обстрелов: Зеленский - о деталях сверхважной Ставки

18:53 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм 38066

Украину накрывает новая магнитная буря: как долго продлится шторм

Ошибаются многие: что жарить первым — лук или морковь 10198

Ошибаются многие: что жарить первым — лук или морковь

Только люди с орлиным зрением найдут газету: загадка, которую надо разгадать за 13 секунд 8271

Только люди с "орлиным зрением" найдут газету: загадка, которую надо разгадать за 13 секунд

Картошка не прорастет - что нужно положить к ней в погреб 5340

Картошка не прорастет - что нужно положить к ней в погреб

Последние новости

19:45

У Путина разразились унылой угрозой Украине из-за Курской области

19:40

Большинство не догадывается: что за таблички с цифрами на трассе - интересный факт

19:35

Регионы будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату похолодания

19:28

Это была самая массированная атака, РФ запустила 127 ракет и 109 дронов - Воздушные силы

19:10

Путин скоро будет там же, где и Гитлермнение

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:05

Что означает слово "либонь": истинное значение знают единицыВидео

18:54

Друг у друга под кожей: Дорофеева и Кацурин сделали парные татуировки

18:53

Был один из крупнейших обстрелов: Зеленский - о деталях сверхважной Ставки

18:51

Угроза нападения из Беларуси на Житомирщине: в ОВА сделали заявление

Реклама
18:46

Нужно всего несколько минут: как очистить кэш в Телеграмме: пошаговая инструкцияВидео

18:29

"Путин исчезнет со своей элитой": в ОП описали, как операция на Курщине ударит по РФ

18:09

Зачем хозяйки кладут рис в стиралку - решают сразу 2 проблемы

18:07

Придумали отговорку: почему поляки не сбивали российскую цель на своей территории

17:50

Лунный календарь на сентябрь 2024: благоприятные и неблагоприятные дни

17:44

Как удалить мочевой камень в унитазе: домашнее средство из двух ингредиентовВидео

17:40

Новый церковный календарь на сентябрь 2024: даты всех праздников

17:38

Удары по Киевской ГЭС: эксперт объяснил, есть ли угроза подтопления Киева

17:20

20% за несколько дней штурма: в "АТЕШ" раскрыли рекордные потери РФ под Волчанском

17:18

Начнется черная полоса: в какой части дома нельзя стоять 27 августа - приметы

17:05

РФ готовит повторный массированный удар: украинцев предупредили об опасности

Реклама
17:01

Масштабная воздушная атака РФ: Украина будет корректировать план подготовки к зиме

16:56

Кондратюк публично заявил, за что благодарен Козловскому после 12-летней ссоры

16:46

Все данные на компьютере могут быть потеряны: как правильно выключать ПК кнопкойВидео

16:38

Массированный удар РФ: в КОВА рассказали о повреждениях дамбы Киевской ГЭСФото

16:25

Для чего хозяйки заливают водку в стиралку: неожиданный лайфхак для свежести

15:56

"Воевать придется долго": командующий спецназа ВСУ оценил сроки окончания войны

15:42

Ударит +36 градусов: какие регионы накроет невыносимая жара

15:37

Что делать с опавшими яблоками: 3 способа, которые принесут пользу вашему садуВидео

15:36

ГБР "взялось" за нардепа-беглеца Артема Дмитрука: в Одессе идут обыски

15:25

Пострадала даже Молдова: из-за ракетного удара по Украине у молдаван проблемы

15:20

Украина готовит ответ на российский ракетный удар: в Минобороны раскрыли детали

15:17

У Путина сделали заявление о переговорах с Украиной

14:56

У россиян десятки раненых и "двухсотых": детали мощных прилетов под Мариуполем

14:38

Украину раскалит до +36 градусов: синоптик указала на неожиданную деталь 27 августа

14:12

Шуба отдыхает: новый салат "Сельдь под белой периной"Видео

13:57

Уже переобулась: предательница Монтян разочаровалась в РоссииВидеоблоги

13:47

Почему сегодняшняя ракетная атака - не месть, а холодный расчетмнение

13:46

РФ ударила ракетами по дамбе Киевской ГЭС: в СНБО ответили, есть ли угроза прорыва

13:43

РФ получила разведданные: названы главные цели масштабного удара по Украине

13:24

Уильям помог: онкобольная Кейт Миддлтон покинула королевскую резиденцию

Реклама
13:21

"Путин - больное существо" - Зеленский рассказал о деталях ракетного обстрелаВидео

13:16

Россия планирует обменять Курск на стратегический город в Украине - Forbes

12:59

"Вышки Бойко" атаковали: в Черном море загорелись все буровые платформы

12:56

"Сбили около полутора десятка ракет": РФ атаковала Киев "Кинжалами" и дронами - КГВА

12:46

Десятки ракет и дронов: стали известны детали массированного удара РФ по Украине

12:46

Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Весам - поездка, Скорпионам - зависть, Стрельцам - разочарование

12:17

Известный артист вскрыл правду о Софии Ротару - детали

12:12

Картошка не прорастет - что нужно положить к ней в погребВидео

12:10

РФ хочет деблокировать завод в Волчанске: в ВСУ раскрыли цели врага на Харьковщине

12:06

У Анджелина Джоли новый "краш": актриса влюбилась в голливудскую звезду - СМИ

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять