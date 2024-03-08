"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

Известная певица Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".
В песне, которая появилась в Славы на ее странице в Іnstagram, есть такие слова:
"У меня был мужчина, хороший такой, правда россиянин немножко, но мой. Я его доказала, но не так, как могла. Прости меня, родной".видео дня
Само видео Слава подписала достаточно кратко:
"Выпускать? Он, если что давно на документах".
Подписчики певицы сразу же отреагировали на новый пост и написали множество негативных комментариев:
"Я думала, что после стольких убийств и разрушений, тема "русского языка" закрыта для украинцев навсегда. Конечно, это выбор каждого, но сейчас война и вся Украина в трауре, а язык - это индикатор нации. Уважаешь страну - говори на ее языке";
"Днище, вали в РФ, это позор!";
"Какой ужас! Что это за кризис жанра?";
"Женщина, видимо, не собирается возвращаться в Украину".
Отметим, в следующей публикации Каминская уточнила, что мужчина, о котором она спела не россиянин, а эстонец.
Кто такая Слава Каминская
Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.
Добавим, недавно Слава Каминская порассуждала в отношении отстаивания личных границ и даже сообщила, что ее не всегда интересует ценное мнение подписчиков.
А также Слава Каминская опубликовала видео, где позирует в нижнем белье и разглядывает себя в зеркало. Отметим, выглядела певица действительно потрясающе.
Читайте больше о Славе Каминской:
- "Любовь нечаянно нагрянет": Слава Каминская показала нового избранника
- Она сказала "Да!": Слава Каминская выходит замуж в третий раз
- Слава Каминская показала фанатам своего любимого-иностранца: но есть нюанс