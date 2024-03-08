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"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

Элина Чигис
8 марта 2024, 04:00
Слава Каминская опубликовала свою новую песню на русском языке, что не на шутку разозлило ее фанатов.
Слава Каминская
Слава Каминская разозлила поклонников новой песней / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka/

Известная певица Слава Каминская получила массу хейта от украинцев за новую песню, которую поет на языке террористической РФ, да еще и спела о "мужчине-россиянине".

В песне, которая появилась в Славы на ее странице в Іnstagram, есть такие слова:

"У меня был мужчина, хороший такой, правда россиянин немножко, но мой. Я его доказала, но не так, как могла. Прости меня, родной".

видео дня

Само видео Слава подписала достаточно кратко:

"Выпускать? Он, если что давно на документах".

Подписчики певицы сразу же отреагировали на новый пост и написали множество негативных комментариев:

"Я думала, что после стольких убийств и разрушений, тема "русского языка" закрыта для украинцев навсегда. Конечно, это выбор каждого, но сейчас война и вся Украина в трауре, а язык - это индикатор нации. Уважаешь страну - говори на ее языке";

"Днище, вали в РФ, это позор!";

"Какой ужас! Что это за кризис жанра?";

"Женщина, видимо, не собирается возвращаться в Украину".

Отметим, в следующей публикации Каминская уточнила, что мужчина, о котором она спела не россиянин, а эстонец.

Кто такая Слава Каминская

Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.
16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Добавим, недавно Слава Каминская порассуждала в отношении отстаивания личных границ и даже сообщила, что ее не всегда интересует ценное мнение подписчиков.

А также Слава Каминская опубликовала видео, где позирует в нижнем белье и разглядывает себя в зеркало. Отметим, выглядела певица действительно потрясающе.

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скандал НеАнгелы Слава Каминская
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