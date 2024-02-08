Слава Каминская публично обозвала своего возлюбленного

Слава Каминская опубликовала провокационный пост в Instagram.

https://stars.glavred.info/slava-kaminskaya-publichno-obozvala-svoego-vozlyublennogo-10539983.html Ссылка скопирована

Слава Каминская грубо высказалась в поздравлении / Коллаж Главред, фото Instagram/babaslavka

Украинская певица и бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы Слава Каминская в день сильного обстрела Украины российскими оккупантами, сделала странный пост.

На своей странице в Instagram, она своеобразно решила сделать признание своему мужчине в любви. "Год мы треплем нервы друг другу. Наши эмоциональные качели нужно экранизировать. Два психа вместе целый год, ну не чудо ли ? Хвастаться нечем, но я люблю тебя, как никого, редиска (неценз. - авт.)

Очевидно, что Каминская хотела потроллить своего возлюбленного, однако шутку не оценили украинские подписчики.

видео дня

Слава Каминская о своих отношениях / Скриншот Instagram/ babaslavka

"Важная информация на фоне последних событий", "Кто-то дома и родных лишился, а у кого-то избранник нехороший человек (неценз.-авт.). Но если вы поддерживаете вашу родину и народ, то это максимально не к месту", "У нас конечно можно говорить на двух языках (инфа для россиян), но когда читаешь посты на украинском, сразу понимаешь, что ты на странице украинца. А не случайно попал к "уским", - пишут пользователи.

Пользователи возмущены постом Каминской / Скриншот Instagram/babaslavka

Напомним, ранее Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

Ранее также 39-летняя певица Слава Каминская поделилась архивными кадрами и видео в Instagram. На них юная Слава брюнетка и зовется иначе.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.