Слава Каминская публично обозвала своего возлюбленного

Украинская певица и бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы Слава Каминская в день сильного обстрела Украины российскими оккупантами, сделала странный пост.
На своей странице в Instagram, она своеобразно решила сделать признание своему мужчине в любви. "Год мы треплем нервы друг другу. Наши эмоциональные качели нужно экранизировать. Два психа вместе целый год, ну не чудо ли ? Хвастаться нечем, но я люблю тебя, как никого, редиска (неценз. - авт.)
Очевидно, что Каминская хотела потроллить своего возлюбленного, однако шутку не оценили украинские подписчики.
"Важная информация на фоне последних событий", "Кто-то дома и родных лишился, а у кого-то избранник нехороший человек (неценз.-авт.). Но если вы поддерживаете вашу родину и народ, то это максимально не к месту", "У нас конечно можно говорить на двух языках (инфа для россиян), но когда читаешь посты на украинском, сразу понимаешь, что ты на странице украинца. А не случайно попал к "уским", - пишут пользователи.
Напомним, ранее Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.
Ранее также 39-летняя певица Слава Каминская поделилась архивными кадрами и видео в Instagram. На них юная Слава брюнетка и зовется иначе.
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