"Покусала Фарион": Слава Каминская отругала подписчиков, отстаивая личные границы

Певица высказалась по поводу непрошенных советов.

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Слава Каминская за словом в карман не полезет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская, решила провести профилактическую беседу со своими подписчиками.

На своей странице в Instagram, певица порассудила в отношении отстаивания личных границ и даже сообщила, что ее не всегда интересует ценное мнение подписчиков.

"Как-то давно не слышала ценных указаний. Заскучааааала. А еще мне показалось, что обнаглели , как-то "ноготочки Житомир" и директ не готов к такому количеству моих новых обязанностей. Чувство такта многим просто генетически не досталась. Просьба: не засоряйте (неценз. - авт.) своими советами мой мозг. Я знаю, что нужно мне и если нужен будет ценный совет, я сообщу. А то иногда мне кажется, что некоторых покусала Фарион. Давайте не нарушать личные границы друг друга", - попросила звезда.

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Напомним, еще несколько месяцев назад было практически очевидно, что Каминская ждет ребенка от своего бойфренда-иностранца.

Напомним, ранее Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным бойфрендом-иностранцем. Певица выложила в Сеть фото с любимым-иностранцем ‒ так называемый "лифтолук". Каминская делала селфи в зеркале кабины лифта. А в это же самое время ее избранник пристроился ровно за ней.

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