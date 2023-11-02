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"Могу быть и лучше": слава Каминская похвасталась стройным телом

Алена Кюпели
2 ноября 2023, 09:20
Певица Слава Каминская похвасталась отличной формой в белье.
Слава Каминская
Слава Каминская показала, как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Бывшая певица из украинского герлз-бенда "НеАнгелы" Слава Каминская показала, как выглядит.

На своей странице в Instagram, певица выложила видео, где позирует в нижнем белье и разглядывает себя в зеркало. К слову, выглядит певица действительно потрясающе.

"Люблю тебя, 39. Могу быть и лучше, но у меня mañana", - написала артистка.

видео дня

В комментариях певицу расхвалили поклонники. Все они были однозначными и сошлись во мнении, что Каминская просто "красотка" на свой возраст.

Слава Каминская демонстрирует отличную форму:

Этот пост выглядит немного странно, ведь еще несколько месяцев назад было практически очевидно, что Каминская ждет ребенка от своего бойфренда-иностранца.

Напомним, ранее Каминская поделилась романтическим фото со своим загадочным бойфрендом-иностранцем. Певица выложила в Сеть фото с любимым-иностранцем ‒ так называемый "лифтолук". Каминская делала селфи в зеркале кабины лифта. А в это же самое время ее избранник пристроился ровно за ней.

Ранее певица также рассказала, на какие средства живет вместе с детьми за границей. "Я долгие годы работала и откладывала на светлое будущее, а оказалось на черный день. Но 24 февраля 2022 года разрушило мечты миллионов украинцев, и я не стала исключением. Но, конечно, речь не идет только о том, чтобы проесть здесь сбережения. У меня есть идеи, есть определенные цели и творческие задачи — и сейчас я, как и многие артисты, начинаю новый путь", ‒ сказала она.

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Слава Каминская новости шоу бизнеса
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