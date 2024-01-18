Слава Каминская показала мужа на романтичном фото и раскрыла его имя

"Рыженькая из НеАнгелов" проговорилась, что она теперь жена для своего загадочного бойфренда.

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Слава Каминская раскрыла имя третьего мужа и показала фото с ним / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица и бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы Слава Каминская в 2019 развелась с мужем и отцом своих двоих детей, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. До этого два года она состояла в браке с бизнесменом по имени Евгений.

В октябре 2022 года артистка заинтриговала поклонников намеком на то, что ее сердце отныне несвободно, а уже в мае 2023 похвасталась обручальным кольцом с драгоценным камешком. Нового избранника все это время Слава скрывала, хоть и не отказывала себе в удовольствии поддразнить фанатов намеками на то, кем бы он мог оказаться.

Недавно Каминская в сторис в Instagram проговорилась сразу по двум пунктам: во-первых назвала таинственного бойфренда своим мужем, во-вторых - озвучила его имя. Певица ранее рассказывала, что он иностранец, но зовут мужчину Алексеем.

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Новые данные про своего партнера артистка удалять не стала, и даже наоборот - продолжила подогревать интерес публики к нему свежим парным сэлфи. В кадре Слава и ее возлюбленный летят в самолете, певица уютно устроилась на плече у мужчины, лицо которого вновь скрыла эмодзи.

Слава Каминская раскрыла имя третьего мужа и показала фото с ним / instagram.com/babaslavka

Ранее стало известно, что случилось со звездой "Х-Фактора" Андреем Мацевко после задержания полицией. Артист сперва пытался скрыться от патруля, который хотел доставить его в отделение.

Также Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил. Музыкант снял на видео возлюбленную в одном полотенце, пока та растирала себя скрипучим снегом.

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