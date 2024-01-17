Что случилось со звездой "Х-Фактора" Андреем Мацевко после задержания полицией

Звезда украинских талант-шоу Андрей Мацевко стал известен благодаря своему эпатажному исполнению украинских песен: имея посредственные вокальные данные и музыкальный слух, уверенность "Народного артиста Украины" (как он сам себя называет) в собственной неотразимости моментально покорила зрителей.
В последние годы слава Мацевко немного угасла, однако он продолжает творить. Живет певец в Ивано-Франковской области, где и был задержан патрульными 7 января. Он пытался скрыться от полиции, но все же был доставлен в участок для выяснения обстоятельств, сообщает zaxid.net.
В 2021 году Мацевко был задержан в столичном метро при попытке использования поддельного пенсионного удостоверения. С тех пор он находился в розыске одного из районных управлений полиции ГУНП в Киеве, и скрывался от органов досудебного расследования.
В отделении полиции 7 января артист прошел допрос и был отпущен на свободу. Сейчас данные про Андрея Мацевко отсутствуют в базе розыска МВД.
"Оперативщики уголовного розыска отобрали у него объяснения, материалы направили киевским коллегам, которые проводят дальнейшее досудебное расследование. Киевские полицейские с ним связались в присутствии наших полицейских. Его отпустили", - сообщил Андрей Яцкив, спикер полиции Ивано-Франковской области.
Смотрите видео одного из выступлений Андрея Мацевко на шоу "Х-фактор":
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