"И ничего не надо": Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил

Пара отправилась исследовать свои корни на аутентичный хутор.

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Владимир Дантес показал отдых с Дашей Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dasha_katsurina, instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес вместе со своей избранницей, бизнесвумен и дизайнером Дашей Кацуриной, и двумя ее детьми провели уикенд в поселке Опошня Полтавской области, где расположился Старый Хутор. Они жили в столетнем доме, спали на печи и наслаждались традиционными зимними развлечениями.

В своем блоге в Instagram артист поделился впечатлениями от необычного отдыха. "Думал, что будет трудно найти развлечения в домах, которым по сто лет. Но было очень весело. Словно сам оказался в своем детстве, когда очень морозно, хрустит снег, катаешься с горки и ничего не надо. …Звезды на расстоянии руки, баня, аромат мороза, блюда по Энеиде, погружение в корни – топ выходные", - рассказал Дантес.

Кроме того он показал фото и видео со своим небольшим семейством. Среди прочего певец выложил ролик, как он парился в бане с Кацуриной.

видео дня

Даша, от кожи которой варил пар, в шапочке и завернутая в полотенце выскочила на мороз и начала натирать снегом лицо. Владимир за кадром спросил, будет ли она растирать и тело, на что его подруга со смехом ответила, что не хочет, и поспешила обратно в тепло.

Владимир Дантес показал отдых с Дашей Кацуриной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

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