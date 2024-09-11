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Оксана Билозир призналась, как складываются ее отношения с бывшим мужем

Анна Подгорная
11 сентября 2024, 14:58
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Артистка рассказала, что чувствует к Роману Недзельскому после развода.
Оксана Билозир
Оксана Билозир новости - Билозир рассказала про отношения с Недзельским после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oksana_bilozir

Украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир и музыкант, продюсер и военный Роман Недзельский сообщили о расставании весной 2023 года. Пара официально была вместе 33 года, 10 из которых, по заверениям Билозир, супруги провели отдельно.

На развод подала певица, что, по ее словам, было вполне логичным решением, учитывая обстоятельства. Об этом она рассказала в интервью для Oboz.ua.

"Новость о том, что я подала на развод, не стала громом среди ясного неба. В первую очередь для Романа, потому что мы полгода обсуждали эту процедуру. У нас ничего не изменилось. Просто я формализовала наши отношения как пары, потому что мы уже не жили вместе 10 лет. Хотела, чтоб все было честно ко мне и к нашей семье. Но на родные связи это не повлияло. Мы с Романом были вместе 33 года. Он мне друг, отец детей. У меня в душе только теплые воспоминания о нем и нашей совместной жизни", - подчеркнула артистка.

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Также она рассказала, как складываются ее отношения с Недзельским сейчас. Оксана Билозир отмечает, что бывший муж избегает ее, но она открыта к диалогу и уверена, что со временем общение наладится.

"Роман избегает общения со мной. Но это такое, временное. Думаю, все наладится, потому что у нас дети, внуки. Они ездят к нему в гости, у них хорошие отношения. И Роман – очень хороший человек. Много всего знает, умеет толком рассказать. У него большой круг друзей, которые его любят, уважают. У него есть своя комфортная среда. В нашей среде тоже удобно. Как ему, так и мне. Поэтому я не вижу проблем, просто нужно время", - поделилась звезда.

Кто такая Оксана Билозир?

Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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