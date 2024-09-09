УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

Анна Подгорная
9 сентября 2024, 23:00
28
Алексей Завгородний рассказал про свадьбу и быт с Юлией Сахневич.
Позитив, Юлия Сахневич
Позитив новости - Алексей Завгородний рассказал про женитьбу с Юлией Сахневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний весной 2024 года подтвердил, что состоит в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич, а в июле намекнул на женитьбу. При этом артист продолжал сохранять интригу о подробностях личной жизни.

Проговорился Позитив лишь недавно - во время съемок шоу "єПитання". Так выяснилось, что он и Сахневич являются мужем и женой уже больше года.

Завгородний признается: ему показалась забавной идея о секретной свадьбе, которая будет только их с Юлией радостью. "В браке официально состоим уже больше года. Мы расписались, когда поняли, что так нужно. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история – все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще поженимся и сохраним это в тайне, будет "вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие торжества", - рассказал артист.

видео дня

Также Позитив признался, что наслаждается браком по максимуму: "Это навсегда. Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня как у сольного артиста только все начинается – растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой".

Кто такой Позитив?

Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее украинская прима-балерина Екатерина Кухар намекнула на новый роман и засветила вероятного возлюбленного. При этом танцовщица продолжает молчать о том, как обстоят дела в ее браке с Александром Стояновым.

Также украинская ведущая Леся Никитюк показала сразу двух бойфрендов на личных фото. В своем время у нее была слабость к артистичным, музыкальным мужчинам.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алексей Завгородний Позитив новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купить

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купить

23:24 Техно
Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

22:08 Украина
"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря 60311

Со дня на день ударит жесткий шторм: Украину накроет почти 7-балльная магнитная буря

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема 32469

Гороскоп на завтра 10 сентября: Тельцам - звонок, который изменит жизнь, Стрельцам - проблема

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре 14237

Розы будут ломиться от цветов: что обязательно нужно сделать в сентябре

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет 6990

Какие деревья и кусты нельзя сажать осенью: урожая не будет

Последние новости

23:51

64-летний Шон Пенн закрутил роман с 20-летней молдавской моделью

23:24

Презентация Apple: как выглядят iPhone 16, наушники и часы - когда и за сколько можно купитьФото

23:12

Венгрия будет поставлять нефть РФ через Украину: в Bloomberg раскрыли важные детали

23:00

"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

22:14

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
22:08

Светит "красная карточка": Украина подала запросы о задержании нардепа Дмитрука

21:49

"Масштабная эвакуация": на Сумщине массово будут вывозить людей из-за угрозы со стороны РФ

21:36

Кейт Миддлтон сделала официальное заявления про свою борьбу с ракомВидео

21:27

Чем отстирать белые пятна от дезодоранта: женщина поделилась интересным способомВидео

Реклама
21:13

Шольц хочет ускорить мирные переговоры Украины и РФ: в ВРУ резко отреагировали

20:27

ВСУ восстанавливают позиции на Востоке: Зеленский указал на два направления

20:03

Угроза для Угледара: Коваленко рассказал, что задумали оккупанты

19:49

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

19:43

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

19:28

МИД вызвал временного поверенного Ирана из-за возможных поставок ракет РФ

19:27

Известный певец впервые прокомментировал слухи про роман с Тоней Матвиенко

19:20

Наступление РФ сорвали полностью: многие задания Курской операции уже выполненыВидео

19:00

Интервью Сырского: почему оно показало провал летней кампании РФмнение

18:59

Покровский плацдарм может стать местом уничтожения россиян: в ВСУ заявили о затишье оккупантов

18:51

Когда закончится война в Украине: майор ВСУ указал на важный нюансВидео

Реклама
18:44

К беде или к решению проблем: что означает появление паука в доме

18:29

Российский беспилотник, который упал в Латвии, оказался "Шахедом" со взрывчаткой

18:22

Вадим Олейник рассказал, из-за чего конфликтовали Dantes и Наталья Могилевская

18:14

Боевые катера и мощные ПЗРК: Швеция объявила пакет помощи Украине на €400 млн

18:02

Для СБУ нет "красных линий" на территории РФ - эксперт о последних подрывах складов

17:53

Риск использования ядерного оружия по Украине: Подоляк резко отреагировал на заявление ЦРУ

17:34

Зачем Беларусь стягивает войска к границе: названы реальные намерения ЛукашенкоВидео

17:34

Что нельзя делать 10 сентября: суровые приметы, которых следует придерживаться

17:20

Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

17:09

Спасет технику и еду: для чего ставить стакан с водой в микроволновку

16:55

Почему нельзя говорить "земля пухом": в церкви дали подробное объяснение

16:55

Смертельный взрыв в Киеве: очевидцы рассказали о странных арендаторах

16:53

Иранские баллистические ракеты очень опасны для Украины: в Sky News раскрыли угрозы

16:31

Будут ли в ближайшее время отключения света: украинцам дали прогноз

16:16

Умер звезда "12 стульев" и "Места встречи изменить нельзя"

16:13

У Путина "ушли" от ответа насчет поставки иранских ракет для обстрелов Украины

15:58

Будут угрожать большие потери: когда ВСУ могут готовить выход из КурщиныВидео

15:49

"Большую часть не перехватим": тревожный прогноз по целям иранской баллистики

15:47

Для чего в автомобильной аптечке презерватив - используют его не по назначению

15:46

Ананасы по космической цене: почему в Италии ненавидят гавайскую пиццу

Реклама
15:39

В Украине резко "взлетели" цены на продукты в первую неделю осени: что подорожало

15:32

Учебник для 7-го класса с картой Украины без Крыма: в сети разгорелся скандал

15:24

Нужно ли закрывать крышку унитаза перед смывом: дело не только в гигиене

15:17

"Мир" в обмен на земли: в ОП ответили на фоне скандала вокруг предложений Шольца

15:14

Не кладите их в карман без проверки: как понять, что доллары настоящие

14:52

"Они бы проголосовали": майор о вероятности создания Курской народной республикиВидео

14:49

Украина уничтожила ключевые объекты на авиабазе РФ: спутниковые снимки "Мариновки"Фото

14:42

Александр Стоянов отреагировал на нового мужчину в жизни Екатерины Кухар

14:11

Обнаглеет еще больше: Россия будет атаковать НАТО дронами все чаще, прогноз

14:10

"Родители уже дома": собака трогательно разбудила своего глухого брата, видео до слез

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять