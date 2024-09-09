"Женаты уже больше года": Позитив раскрыл неожиданные подробности личной жизни

Алексей Завгородний рассказал про свадьбу и быт с Юлией Сахневич.

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Позитив новости - Алексей Завгородний рассказал про женитьбу с Юлией Сахневич / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff

Украинский певец Алексей 'Позитив' Завгородний весной 2024 года подтвердил, что состоит в отношениях с танцовщицей Юлией Сахневич, а в июле намекнул на женитьбу. При этом артист продолжал сохранять интригу о подробностях личной жизни.

Проговорился Позитив лишь недавно - во время съемок шоу "єПитання". Так выяснилось, что он и Сахневич являются мужем и женой уже больше года.

Завгородний признается: ему показалась забавной идея о секретной свадьбе, которая будет только их с Юлией радостью. "В браке официально состоим уже больше года. Мы расписались, когда поняли, что так нужно. Просто не разглашали это. У нашей пары интересная история – все началось с того, что Юля была моей девушкой, а об этом никто не знал. А потом я уже думаю: "Ну, если еще поженимся и сохраним это в тайне, будет "вау". Мы не делали свадьбу, просто красиво расписались, потом у нас был ужин с родными. Я не думаю, что сейчас то время, чтобы устраивать громкие торжества", - рассказал артист.

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Также Позитив признался, что наслаждается браком по максимуму: "Это навсегда. Сейчас мы проводим вместе все свободное время, и это очень радует. Когда есть такая возможность, максимально наслаждаемся друг другом. У меня как у сольного артиста только все начинается – растет количество концертов, заполняется график. Поэтому я стараюсь, если не нахожусь в студии, быть дома с женой".

Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

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