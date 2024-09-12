Parfeniuk рассказал, как первый продюсер угрожал ему боевой гранатой

На небосводе украинского шоу-бизнеса звезда Parfeniuk зажглась совсем недавно. Однако молодой артист стремительно развивается и практически без сопротивления завоевывает любовь поклонников.
Впрочем, в интервью для "Ближче до зірок" он признался, что его творческая судьба могла сложиться не так успешно, ведь в начале своего пути он имел дело с нечистым на руку продюсером.
"Думал, что нашел друга. Я короче подписал 35 страниц контракта, не читая ни одной страницы. У меня по контракту было 23% прибыли. Трек "Провела екскурсію" принес плюс-минус 30 тысяч долларов", - говорит Илья Парфенюк (настоящее имя певца).
После этого у музыканта начались проблемы. По его словам, его продюсер, с которым Парфенюк жил в квартире, просто начал сходить с ума. Однажды он даже угрожал артисту боевой гранатой, которую хотел взорвать в их общем жилище, после чего их сотрудничество закончилось.
"Мы подружились на таком фоне, что очень много общего, а потом человек в один прекрасный момент берет и сходит с ума. Я в один момент просто остался на улице с оранжевым пуховиком и синтезатором в руках", - рассказывает Parfeniuk.
Кто такой Parfeniuk?
Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.
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