Parfeniuk рассказал, как первый продюсер угрожал ему боевой гранатой

Илья Парфенюк поделился подробностями непростых отношений с бывшим другом.

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Parfeniuk новости - продюсер угрожал Парфенюку подорвать его гранатой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/parfeniuk_13

На небосводе украинского шоу-бизнеса звезда Parfeniuk зажглась совсем недавно. Однако молодой артист стремительно развивается и практически без сопротивления завоевывает любовь поклонников.

Впрочем, в интервью для "Ближче до зірок" он признался, что его творческая судьба могла сложиться не так успешно, ведь в начале своего пути он имел дело с нечистым на руку продюсером.

"Думал, что нашел друга. Я короче подписал 35 страниц контракта, не читая ни одной страницы. У меня по контракту было 23% прибыли. Трек "Провела екскурсію" принес плюс-минус 30 тысяч долларов", - говорит Илья Парфенюк (настоящее имя певца).

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После этого у музыканта начались проблемы. По его словам, его продюсер, с которым Парфенюк жил в квартире, просто начал сходить с ума. Однажды он даже угрожал артисту боевой гранатой, которую хотел взорвать в их общем жилище, после чего их сотрудничество закончилось.

"Мы подружились на таком фоне, что очень много общего, а потом человек в один прекрасный момент берет и сходит с ума. Я в один момент просто остался на улице с оранжевым пуховиком и синтезатором в руках", - рассказывает Parfeniuk.

Кто такой Parfeniuk? Parfeniuk (Парфенюк Илья Андреевич) - украинский певец и автор песен. Популярен благодаря социальной сети TikTok, в которой он делится своими треками. На данный момент на его счету 2 видеоклипа и 8 синглов, последний из которых - Дякую - он посвятил дочери.

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