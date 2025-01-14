Лилия Ребрик ответила на хейт о рождении третьего ребенка ради брони для мужа

Ребрик остается категоричной в этом вопросе.

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Лилия Ребрик высказалась про упреки о рождении третьего ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

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Лилию Ребрик упрекают в социальных сетях в том, что она в 2024 году родила ребенка ради отсрочки мужа

У звезды свое мнение о тех, кто выплескивает свой негатив на ее семью

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик в 2011 году вышла замуж за танцора и хореографа Андрея Дикого. Через год у пары появился первый ребенок - дочь Диана.

Затем в семье Ребрик-Диких появилось еще две девочки - Полина (2018 г.р.) и Аделина (2024 г.р.). Когда на свет появилась младшая дочь артистов, далеко не все могли искренне порадоваться за них - в социальных сетях Лилию стали упрекать, что третьего ребенка она родила лишь для того, чтобы уберечь Андрея от мобилизации.

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В комментарии для проекта "Ранок у великому місті" артистка отметила, что уже давно выработала иммунитет на подобный негатив в свою сторону, и утверждает, что все дети в ее семье - это про искреннюю любовь. Без дополнительных контекстов.

"Я всегда знала, что дети - это о любви, поэтому для меня это самое главное. Реагировать на комментарии и не только на такие - у меня иммунитет уже. У меня вообще очень хорошая аудитория! Я обожаю свою аудиторию, мне кажется, она отвечает мне взаимностью. Если человеку, который написал тот или иной негативный комментарий, стало легче, значит я свою миссию выполнила", - убежденно заявляет Лилия Ребрик.

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Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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