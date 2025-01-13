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"Это были невероятные 10 лет": известная украинская актриса развелась с мужем

Анна Подгорная
13 января 2025, 23:56
299
Елена Светлицкая подтвердила слухи о расставании.
Елена Светлицкая с мужем
Елена Светлицкая развелась с мужем после 10 лет вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olena_svitlytska

Что рассказала Светлицкая:

  • Актриса подтвердила официальный развод с мужем
  • Она рассказала, как теперь складываются ее отношения с бывшим

Еще осенью 2024 года украинская актриса Елена Светлицкая признавалась, что в ее отношениях с мужем Николаем произошел кризис из-за полномасштабной войны. Сегодня артистка официально объявила о разводе после 9 лет в браке (всего пара была вместе 10 лет - прим. редактора).

В своем блоге в Instagram Елена призналась, что вместе с мужем пыталась сохранить отношения, но тщетно - они исчерпали себя и дальше становилось только хуже. Она отметила, что сохраняет с Николаем дружеские и партнерские отношения, но им обоим пора двигаться дальше.

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"Мы уже давно перестали существовать как пара. Мы пытались все сохранить. Десятки часов разговоров, если не сотни. Слезы, боль, смех от воспоминаний, благодарность, много благодарности... Мы остаемся лучшими друзьями, родителями для наших детей (у пары двое дочерей - прим. редактора) и идеальными бывшими. Это были невероятные 10 лет вместе - для нас семья всегда была опорой, главной ценностью. Поэтому сказать, что нам не больно - будет полным бредом. Но еще больнее смотреть, как мы все разрушаем на глазах у наших детей. Поэтому наша история подходит к концу", - написала актриса.

Также Елена Светлицкая опубликовала коллаж из двух фото: первое - со дня росписи с Николаем, второе - со дня развода. Актриса подчеркнула, что на обоих снимках они выглядят очень счастливыми.

Елена Светлицкая с мужем
Елена Светлицкая развелась с мужем после 10 лет вместе / instagram.com/olena_svitlytska/

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Потап "воскрешает" концертную деятельность со старыми проектами. Он объявил об этом после длительного молчания в информационном пространстве.

Также художница Зоя Мозговая, дочь Елены Мозговой и падчерица Александра Пономарева, показала романтическое утро с возлюбленной, которая устроила для девушки праздничный сюрприз.

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Кто такая Елена Светлицкая?

Елена Светлицкая - украинская актриса кино и телевидения. Хоть по образованию она - диктор и ведущая телепрограмм, особого успеха Светлицкая добилась на ниве актерства. Наиболее известные работы: "Виховання почуттів" (2020), "Після зими" (2020), "Формула щастя" (2020), "Морена" (2023), "Провінціал" (2021), "Будинок "Слово". Нескінчений роман" (2021).

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