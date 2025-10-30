Майкл Дуглас не устает напоминать о войне в Украине - как актер поддержал нашу страну

Дуглас не дает забыть Голливуду о трагедии украинцев.

Майкл Дуглас об Украине - актер публично поддержал нашу страну / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Свой недавний выход в свет Майкл Дуглас совершил с символическим аксессуаром

Таким образом звезда продолжает личную публичную кампанию по поддержке Украины

Американский актер Майкл Дуглас с первых дней полномасштабной войны поддерживает Украину, а в прошлом году даже посещал нашу страну вместе с сыном. Своих убеждений оскароносная звезда не меняет уже почти четыре года.

Более того: в публичном пространстве Дуглас напоминает о том, что Украину необходимо поддерживать. К примеру, недавно актер появился со своей дочерью Кэрис на гала-концерте PAC NYC Icons of Culture в Нью-Йорке - на красную дорожку он вышел в черном костюме и с сине-желтым вязанным платком в нагрудном кармане, сообщает The Sun.

Примечательно, что этот же аксессуар Майкл Дуглас надевал в конце февраля 2022 года на Премии Гильдии киноактеров США. Тогда в своей речи артист акцентировал внимание на трагических событиях в нашей страны, и выразил гордость украинцами, которые сопротивляются агрессору.

О персоне: Майкл Дуглас Майкл Кирк Дулас — американский актер и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актера "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа, сообщает Википедия. Наиболее известные роли: "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Роковое влечение", "Война Роузов", "Основной инстинкт" и др.

