"100-процентное повреждение мозга": Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии

Анна Подгорная
22 октября 2025, 09:55
60
Спирс впервые заговорила о том, что с ней происходит на самом деле.
Бритни Спирс
Бритни Спирс что произошло - певица рассказала о своем состоянии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Поведение Бритни Спирс в последние годы вызывало удивление и опасения
  • Звезда рассказала, почему выставляет свою жизнь именно в таком свете

У американской певицы Бритни Спирс весьма специфический стиль ведения социальных сетей: в Instagram милые картинки из интернета она чередует со странными танцами в экстравагантных нарядах и с не менее странными, бессвязными историями. В связи с этим у многих поклонников стали возникать вопросы к эмоциональной и психической стабильности артистки.

Недавно Спирс впервые объяснила, почему в ее блоге появляются дикие танцы и прочие вещи, которые кажутся странным. По словам звезды, это заставляет ее чувствовать себя снова живой, что было для нее непозволительной роскошью, когда она сама, ее жизнь и карьера находились под тотальным контролем ее отца.

видео дня

Объяснения Бритни были весьма четкими и последовательными, и не требовали дополнительных объяснений: ее душа и тело были сломлены, и теперь она просто пытается наверстать упущенное.

"Как некоторые из вас знают, я пережила травматический опыт: в течение 4 месяцев у меня не было личной двери, и меня незаконно заставляли не использовать ноги и тело, чтобы куда-либо ходить... Для такого человека, как я, это причинило больше, чем просто боль моему телу... Я чувствую логику и осознанность в своем теле, поскольку оно было на 100 процентов убито и разрушено. Я не могла танцевать или двигаться в течение 5 месяцев... В любом случае, я знаю, что мои посты и танцы казались глупыми, но они заставили меня вспомнить, как летать... Я действительно чувствую, что у меня отобрали крылья и что у меня давно произошло 100-процентное повреждение мозга... Конечно, я пережила этот тяжелый период в своей жизни и благодарна за то, что жива... Сейчас весело рассказывать истории, потому что все это может показаться глупостью, но с учетом того, какую чушь о мне говорят, я решила, почему бы не привнести в разговор что-то существенное", - пишет Бритни Спирс.

Бритни Спирс
Бритни Спирс что произошло - певица рассказала о своем состоянии / фото: instagram.com/britneyspears

