Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

Кристина Трохимчук
22 октября 2025, 04:14
47
Будущий монарх планирует лишить титулов принца Гарри и Меган Маркл.
Принц Уильям, принц Гарри
Принц Уильям хочет лишить титулов принца Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, sussexroyal

Вы узнаете:

  • Почему Уильям хочет забрать титулы у Гарри и Меган
  • Как король Чарльз повлиял на это решение

Принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. По данным RadarOnline, наследник британского престола обсуждает с королем Чарльзом и старшими советниками возможность лишить супругов герцогских титулов.

Эти разговоры начались после того, как принц Эндрю недавно потерял все остатки своих званий и должностей после новых обвинений, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Как рассказал дворцовый инсайдер, во время летнего пребывания королевской семьи в Балморале обсуждались серьезные темы.

Принц Уильям готов 'объявить войну' Гарри и Меган - что произошло
Принц Уильям с принцессой Кейт / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Внешне это выглядело как обычный семейный отдых - прогулки, барбекю, спокойные ужины. Но за закрытыми дверями велись важные переговоры. Уильям убежден, что монархия не может развиваться, пока Гарри и Меган сохраняют свои титулы", - рассказал собеседник издания.

По словам источника, решение короля Чарльза в отношении Эндрю стало для Уильяма "полезным прецедентом" и фактически "подсказкой к действию".

"То, что произошло с Эндрю, показало ему, что пришло время для окончательного разрыва. Решение короля фактически дало ему план действий", - отметил инсайдер.

Принц Уильям готов 'объявить войну' Гарри и Меган - что произошло
Принц Уильям с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Однако не все в семье разделяют взгляды Уильяма. Неожиданно, на защиту Гарри и Меган стала Кейт Миддлтон. Она считает, что объявление войны им станет точкой невозврата для королевской семьи.

"Кейт любит Уильяма и верит в его видение, но предупредила: если он действительно заберет у Гарри титулы, это станет точкой невозврата. Она по натуре миротворец и понимает, что такой шаг уничтожит даже минимальный шанс на примирение", - рассказал источник издания.

Последние новости королевской семьи

Ранее Главред сообщал, что младший брат короля Великобритании Чарльза ІІІ, принц Эндрю, фактически был вынужден отказаться от всех оставшихся королевских титулов. Это решение стало результатом прямого давления со стороны короля Чарльза ІІІ.

Также британский принц Луи может получить свою первую "королевскую" должность - стать покровителем благотворительной организации. Всемирный чемпионат по конкеру сделал сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон необычное предложение.

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кейт Миддлтон принц Уильям принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
