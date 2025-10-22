Принц Уильям готов 'объявить войну' Гарри и Меган - что произошло

Будущий монарх планирует лишить титулов принца Гарри и Меган Маркл.

Принц Уильям хочет лишить титулов принца Гарри / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales, sussexroyal

Принц Уильям планирует окончательно разорвать связи с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. По данным RadarOnline, наследник британского престола обсуждает с королем Чарльзом и старшими советниками возможность лишить супругов герцогских титулов.

Эти разговоры начались после того, как принц Эндрю недавно потерял все остатки своих званий и должностей после новых обвинений, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Как рассказал дворцовый инсайдер, во время летнего пребывания королевской семьи в Балморале обсуждались серьезные темы.

Принц Уильям с принцессой Кейт / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Внешне это выглядело как обычный семейный отдых - прогулки, барбекю, спокойные ужины. Но за закрытыми дверями велись важные переговоры. Уильям убежден, что монархия не может развиваться, пока Гарри и Меган сохраняют свои титулы", - рассказал собеседник издания.

По словам источника, решение короля Чарльза в отношении Эндрю стало для Уильяма "полезным прецедентом" и фактически "подсказкой к действию".

"То, что произошло с Эндрю, показало ему, что пришло время для окончательного разрыва. Решение короля фактически дало ему план действий", - отметил инсайдер.

Принц Уильям с семьей / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Однако не все в семье разделяют взгляды Уильяма. Неожиданно, на защиту Гарри и Меган стала Кейт Миддлтон. Она считает, что объявление войны им станет точкой невозврата для королевской семьи.

"Кейт любит Уильяма и верит в его видение, но предупредила: если он действительно заберет у Гарри титулы, это станет точкой невозврата. Она по натуре миротворец и понимает, что такой шаг уничтожит даже минимальный шанс на примирение", - рассказал источник издания.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

