"Она все плачет, плачет": известный певец разнес Тину Кароль

Иво Бобул раскритиковал творчество некоторых артистов.

https://stars.glavred.info/ona-vse-plachet-plachet-izvestnyy-pevec-raznes-tinu-karol-10708490.html Ссылка скопирована

Иво Бобул не слушает песни Тины Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Что сказал Иво Бобул о современных артистах

Кого он раскритиковал

Украинский певец Иво Бобул рассказал, как относится к творчеству отечественных артистов и отметил, что сейчас есть достойные певцы, но не всех он считает талантливыми.

видео дня

В интервью Славе Демину артист похвалил творчество Оли Поляковой и Артема Пивоварова, а Светлану Билоножко и Тину Кароль раскритиковал.

"А вот Светлана Билоножко – не певица. Пусть не обижается. Да, сейчас она стала певицей, но пока был жив Виталий, она была диктором на телевидении и радио, насколько я знаю", – отметил Бобул.

Также он подчеркнул, что Тина Кароль имеет хорошие вокальные данные, а вот ее репертуар ему не по душе.

"Вся беда в ее репертуаре. Могу послушать две песни. Она все плачет, плачет, плачет. Мне не хочется этого плача. Понимаю, что у нее была беда в семье. У нее мощный голос", – добавил Иво.

Тіна Кароль / фото: instagram.com, Тіна Кароль

Кстати, он не хотел бы принимать участие в "Евровидении", ведь ему не нравится формат конкурса.

"Для меня это вообще не понятно, когда я слушаю, что они там делают. Выходит парень с бородой и называет себя женским именем. Это клоунада или конкурс песни?" – добавил исполнитель.

Смотрите видео интервью Иво Бобула:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, продюсер Елена Мозговая обратилась к своим подписчикам и рассказала, что она решила. Знаменитость опубликовала фото на велотренажере, позировав в ярких лосинах и розовых кроссовках.

А также Наталья Могилевская рассказала о том, что с ней произошло во время съемок нового клипа. Артистка опубликовала видео, в подписи к которому поделилась с поклонниками, что ей понадобилась помощь врачей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред