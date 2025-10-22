Иво Бобул раскрыл детали общения с кумом Кучмой - где сейчас экс-президент

Леонид Кучма породнился с певцом в двухтысячных.

https://stars.glavred.info/ivo-bobul-raskryl-detali-obshcheniya-s-kumom-kuchmoy-gde-seychas-eks-prezident-10708448.html Ссылка скопирована

Леонид Кучма где сейчас - Иво Бобул рассказал, как общается с кумом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/ivo.bobul.94

Кратко:

Иво Бобул и Леонид Кучма - кумовья

Артист рассказал об общении с политиком во время войны

Украинский певец Иво Бобул является кумом второго президента Украины Леонида Кучмы - политик крестил сына Народного артиста. И сегодня Иво Васильевич считает Кучму одним из своих самых близких друзей.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину. Бобул отметил, что во время полномасштабной войны он поддерживает общение с Леонидом Кучмой: личных встреч не получается, хотя экс-президент с женой остались в Украине, но разговаривают по телефону.

видео дня

"Мы не видимся. По телефону, потому что он ездил, там, на лечение. Он сейчас здесь (в Украине - прим. редактора), но не знаю, какие возможности встретиться. Человек занят. ... Спрашиваю, как они живут, как Людмила Николаевна. Все нормально, по-человечески. Я очень благодарен этой фамилии", - отметил Иво Бобул.

Леонид Кучма где сейчас - Иво Бобул рассказал, как общается с кумом / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская блогерша Даша Квиткова засветила в социальных сетях новую фамилию. Это подкрепило предположения фанатов о том, что она и Владимир Бражко официально стали мужем и женой.

Также финалистка 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Юзьвак раскрыла единственный сценарий шоу которому следовали конкурсантки.

Читайте также:

О персоне: Иво Бобул Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред