Иво Бобул раскрыл детали общения с кумом Кучмой - где сейчас экс-президент

Кратко:
- Иво Бобул и Леонид Кучма - кумовья
- Артист рассказал об общении с политиком во время войны
Украинский певец Иво Бобул является кумом второго президента Украины Леонида Кучмы - политик крестил сына Народного артиста. И сегодня Иво Васильевич считает Кучму одним из своих самых близких друзей.
Об этом он рассказал в интервью Славе Демину. Бобул отметил, что во время полномасштабной войны он поддерживает общение с Леонидом Кучмой: личных встреч не получается, хотя экс-президент с женой остались в Украине, но разговаривают по телефону.
"Мы не видимся. По телефону, потому что он ездил, там, на лечение. Он сейчас здесь (в Украине - прим. редактора), но не знаю, какие возможности встретиться. Человек занят. ... Спрашиваю, как они живут, как Людмила Николаевна. Все нормально, по-человечески. Я очень благодарен этой фамилии", - отметил Иво Бобул.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская блогерша Даша Квиткова засветила в социальных сетях новую фамилию. Это подкрепило предположения фанатов о том, что она и Владимир Бражко официально стали мужем и женой.
Также финалистка 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Анастасия Юзьвак раскрыла единственный сценарий шоу которому следовали конкурсантки.
Читайте также:
- Известному режиссеру объявили о подозрении: среди потерпевших есть несовершеннолетняя
- На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят
- "Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко
О персоне: Иво Бобул
Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред