35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

Анна Подгорная
8 октября 2025, 01:30
Эмма Уотсон засветила кольцо на "том самом" пальце.
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон личная жизнь - актрисе приписывают помолвку / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

  • Уже больше года длится роман Эммы Уотсон с аспирантом из ее университета
  • Пару заподозрили в помолвке после недавного выхода звезды в свет

Британская актриса и активистка Эмма Уотсон имела несколько громких романов - ей даже приписывали отношения с принцем Гарри, хотя они оба отрицают эти слухи. Однако замужем 35-летняя звезда еще не была.

Но похоже, что скоро это изменится - ее недавно заподозрили в помолвке. Больше года Эмма встречается с Кираном Брауном, аспирантом Оксфордского университета, в котором сейчас учится сама. Как сообщают Daily Mail, Браун, похоже, решился отвести звезду под венец.

6 октября Эмма Уостон появилась на Неделе моды в Париже - она посетила показ бренда MiuMiu. На красной дорожке она сверкала крупным кольцом на безымянном пальце.

Слухи о вероятной помолвке актриса не комментирует.

О персоне: Эмма Уотсон

Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".

