35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

Эмма Уотсон засветила кольцо на "том самом" пальце.

https://stars.glavred.info/35-letnyuyu-zvezdu-garri-pottera-zapodozrili-v-pomolvke-smi-10704683.html Ссылка скопирована

Эмма Уотсон личная жизнь - актрисе приписывают помолвку / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

Кратко:

Уже больше года длится роман Эммы Уотсон с аспирантом из ее университета

Пару заподозрили в помолвке после недавного выхода звезды в свет

Британская актриса и активистка Эмма Уотсон имела несколько громких романов - ей даже приписывали отношения с принцем Гарри, хотя они оба отрицают эти слухи. Однако замужем 35-летняя звезда еще не была.

Но похоже, что скоро это изменится - ее недавно заподозрили в помолвке. Больше года Эмма встречается с Кираном Брауном, аспирантом Оксфордского университета, в котором сейчас учится сама. Как сообщают Daily Mail, Браун, похоже, решился отвести звезду под венец.

видео дня

6 октября Эмма Уостон появилась на Неделе моды в Париже - она посетила показ бренда MiuMiu. На красной дорожке она сверкала крупным кольцом на безымянном пальце.

Слухи о вероятной помолвке актриса не комментирует.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что певица Рианна стала мамой в третий раз. Она раскрыла пол ребенка, его имя, а также показала первое фото с новорожденным. Отцом малыша стал партнер звезды - репер A$AP Rocky.

Также звезда "Зачарованных", американская актриса Алисса Милано, оказалась на операционном столе. Фото из больницы в социальных сетях опубликовала сама артистка.

Читайте также:

О персоне: Эмма Уотсон Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред