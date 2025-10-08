35-летнюю звезду "Гарри Поттера" заподозрили в помолвке - СМИ

Кратко:
- Уже больше года длится роман Эммы Уотсон с аспирантом из ее университета
- Пару заподозрили в помолвке после недавного выхода звезды в свет
Британская актриса и активистка Эмма Уотсон имела несколько громких романов - ей даже приписывали отношения с принцем Гарри, хотя они оба отрицают эти слухи. Однако замужем 35-летняя звезда еще не была.
Но похоже, что скоро это изменится - ее недавно заподозрили в помолвке. Больше года Эмма встречается с Кираном Брауном, аспирантом Оксфордского университета, в котором сейчас учится сама. Как сообщают Daily Mail, Браун, похоже, решился отвести звезду под венец.
6 октября Эмма Уостон появилась на Неделе моды в Париже - она посетила показ бренда MiuMiu. На красной дорожке она сверкала крупным кольцом на безымянном пальце.
Слухи о вероятной помолвке актриса не комментирует.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что певица Рианна стала мамой в третий раз. Она раскрыла пол ребенка, его имя, а также показала первое фото с новорожденным. Отцом малыша стал партнер звезды - репер A$AP Rocky.
Также звезда "Зачарованных", американская актриса Алисса Милано, оказалась на операционном столе. Фото из больницы в социальных сетях опубликовала сама артистка.
Читайте также:
- Звезду "Один дома" разбил инсульт: как он выглядит
- Все покинули: Джулия Робертс рассказала, почему все время плачет
- Софи Лорен неожиданно вышла на публику - как выглядит 91-летняя легенда
О персоне: Эмма Уотсон
Эмма Уотсон - британская актриса, модель, общественная деятельница. Мировую славу получила в детском возрасте благодаря исполнению роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Является послом доброй воли ООН-женщины, занимается борьбой за равенство полов. Была лицом косетического бренда Lancôme, сотрудничала с дизайнером Вивьен Вествуд и британским домом моды Burberry. Наиболее известные киноработы: фильмы о Гарри Поттере, "Балетные туфельки", "Хорошо быть тихоней", "Элитное общество", "Маленькие женщины".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред