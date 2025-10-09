79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

Александр Эдвардс все больше разочаровывает свою звездную возлюбленную.

Шер личная жизнь - что произошло между ней и Александром Эдвардсом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cher, instagram.com/ae4president

Шер и Александр Эдвардс вместе уже три года

Артистка начинает сомневаться в стабильности этих отношений

В ноябре 2022 года стало известно, что американская певица Шер закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше нее на 40 лет. Прежде звезду не смущала разница в возрасте, а отношения партнеров были настолько близки, что Шер даже подумывала включить Эдвардса в завещание.

Однако, по данным RadarOnline, в последнее время над парой начали сгущаться тучи. Продюсер привык к жизни, полной вечеринок, тогда как его 79-летней избраннице уже хочется простого покоя.

Инсайдеры сообщили, что близкое окружение певицы вздохнуло с облегчением, когда Шер и Александр стали отдаляться. Да и сама звезда, похоже, смотрит на это философски. "Он уже не так часто бывает рядом. Она начала понимать, что, возможно, это не надолго. Ей скоро исполнится 80, и ей нравится его компания, но она начала чувствовать, что он скорее как бойфренд на полставки, а ей это не подходит. К счастью, она все больше привыкает к своему одиночеству. Очевидно, что их отношения заканчиваются, и она не особо расстраивается по этому поводу", - рассказал источник.

О персоне: Шер Шер (имя при рождении - Шерилин Саркисян) - американская певица, актриса, режиссер и мкзыкальный продюсер. Прославилась в средине 60-ых, как часть дуэта "Сонни и Шер", позже стала выступать сольно. Песни Шер были в топ-10 Billboard Hot 100 на протяжении шести десятилетий подряд (с 1960-х по 2010-е). За свою карьеру артистка выпустила 28 студийных альбомов, сыграла в 74 кинопроектах. Обладательница "Эмми" (2003), "Грэмми" (2000), "Оскара" (1988) и трех "Золотых глобусов" (1974, 1984, 1988).

