Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кг

Украинская актриса-харьковчанка Любава Грешнова рассказала, как ей удалось после родов скинуть целых 45 килограмм.
По словам актрисы, которая поделилась своим опытом в программе "День со звездой", она перепробовала все способы похудения, до того, как сбросила вес.
"До того, как я начала сбрасывать правильно этот вес, я попробовала абсолютно все, что существовало тогда в Киеве", - поделилась она.
Между тем Любава также сообщила, что она никогда не пробовала уколы для того, чтобы сбросить вес.
"Я просто тупо боюсь. Я когда смотрю на девушек, которые это абсолютно делают смело, типа "я себе уколола и ушла, все супер, минус 20", я пока не могу решиться. А вот когда я сбрасывала 45 килограммов, это был очень длинный путь. Я сначала попала на всех существующих аферистов по похудению", - поделилась актриса.
Актриса также добавила, что была некая студия в Киеве, которая помогала худеть людям с большим весом. Однако актриса также сказала, что тренировки там были очень опасными для здоровья.
Грешнова также рассказала, как живет сейчас и какую роль играют в ее жизни диеты.
"Я постоянно сижу (на диетах). И мне грустно из-за этого, потому что я всегда смотрю на девушек, которые от природы худые, которым это дается легко, и понимаю, что я очень бы так хотела, не думать всю свою жизнь о том, что мне нужно держать питание и о том, что мне нужно заниматься спортом каждый день. Но возможно, эта суперспособность мне помогает хорошо выглядеть, а и реализоваться в профессии. Потому что здоровое питание и каждый день тренировки дают эту дисциплину, которая двигает меня вперед", - объяснила она.
Напомним, ранее Любава Грешнова попала в больницу, где ей провели хирургическую операцию. И хоть вмешательство оказалось незначительным, оно сильно впечатлило артистку.
Ранее Любава Грешнова впервые рассказала, какой титанический труд над своим здоровьем она оставляла за кадром популярного кино и сериалов.
О персоне: Любава Грешнова
Любава Грешнова - украинская актриса кино и театра, телеведущая. Сыграла более 70 ролей. Имеет волонтерское удостоверение. В апреле 2022 года Любава вместе с мужем самостоятельно создала первые в Европе украиноязычные благотворительные спектакли для детей и взрослых, целью которых является распространение украинской культуры и идентичности в других странах, сообщает Википедия.
