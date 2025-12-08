"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

Кратко:
- Родные Артема Котенко пострадали от обстрела
- Певец попросил о помощи у поклонников
Украинский певец и участник Детского Евровидения 2024 Артем Котенко рассказал о том, что его семья осталась без квартиры после российского обстрела.
Напомним, в ночь на 8 декабря страна-террорист РФ атаковала Украину, ударный беспилотник попал в многоквартирный дом в Ахтырке Сумской области.
На своей странице в соцсетях Артем поделился, что уничтожена квартира его сестры.
"Сегодня ночью в Ахтырке шахеды попали в дом моей сестры... Они остались без квартиры, нет ничего", – написал певец и попросил о финансовой помощи.
Отметим, Ахтырка – родной город Котенко, его песня "Дім", с которой он выступал на Детском Евровидении, о потере домов из-за нападения России.
О персоне: Артем Котенко
Артем Котенко – украинский певец. Победитель Нацотбора на Детское Евровидение 2024 и представитель Украины на Детском Евровидении 2024, где занял 3 место с песней Hear Me Now, написанной Светланой Тарабаровой.
