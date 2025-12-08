Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

Элина Чигис
8 декабря 2025, 15:46
95
Артем Котенко сообщил грустную новость.
Артем Котенко
Артем Котенко обратился к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Артем Котенко

Кратко:

  • Родные Артема Котенко пострадали от обстрела
  • Певец попросил о помощи у поклонников

Украинский певец и участник Детского Евровидения 2024 Артем Котенко рассказал о том, что его семья осталась без квартиры после российского обстрела.

видео дня

Напомним, в ночь на 8 декабря страна-террорист РФ атаковала Украину, ударный беспилотник попал в многоквартирный дом в Ахтырке Сумской области.

На своей странице в соцсетях Артем поделился, что уничтожена квартира его сестры.

"Сегодня ночью в Ахтырке шахеды попали в дом моей сестры... Они остались без квартиры, нет ничего", – написал певец и попросил о финансовой помощи.

Артем Котенко попросило помощи для семьи
Артем Котенко попросило помощи для семьи / фото: скрин instagram.com, Артем Котенко

Отметим, Ахтырка – родной город Котенко, его песня "Дім", с которой он выступал на Детском Евровидении, о потере домов из-за нападения России.

Артем Котенко
Артем Котенко / фото: instagram.com, Артем Котенко

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, бывшая участница популярного украинского шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ольга Дзундза похвалилась комплиментом от ведущей Леси Никитюк.

А также украинский известный блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что певцу Степану Гиге ампутировали ногу. На своей странице в соцсетях Беспалов сделал публикацию, в которой сообщил, что украинскому шоу-бизнесу стоит ждать плохую новость, но не уточнил о ком идет речь.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Артем Котенко

Артем Котенко – украинский певец. Победитель Нацотбора на Детское Евровидение 2024 и представитель Украины на Детском Евровидении 2024, где занял 3 место с песней Hear Me Now, написанной Светланой Тарабаровой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Котенко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:49Украина
В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:40Украина
После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

16:26Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

Последние новости

16:49

Россия готовит провокации в пяти городах: украинцев предупредили об опасности

16:48

"Какие глупости бывают": невеста Дмитрия Кулебы подробно рассказала о своей любви

16:40

В Украине начались аварийные отключения света - где больше не действуют графики

16:32

Возвращение "забытого эксперта": экс-член ВККС Козлов снова приобщен к конкурсам в судебной системе - СМИ

16:26

После массированных ударов: в Укрэнерго рассказали, где ситуация остается критической

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
16:21

Склады РФ вспыхивали один за другим: Генштаб сообщил о грандиозной операции

16:14

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

15:57

Россияне обустроили новую военную базу в Мариуполе: раскрыты подробности

15:54

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящей собаки за 51 секунду

Реклама
15:46

"Без квартиры, нет ничего": Котенко срочно попросил о помощи после обстрела

15:30

Пара купила дом стоимостью $1 млн, но попала в просак

15:24

Планы Путина о захвате Одессы: в ВМС сказали, пойдет ли Россия на такой шаг

15:19

"Нам важно понимать": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о переговорах

15:10

"Позывной Художник": известный украинский деятель мобилизировался в ряды ВСУ

14:55

"Находится в коме": появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

14:50

Люди внезапно начали отказывать от солнечных панелей: в чем причины

14:46

"Серьезный проступок": женщину уволили, так как она приходила на работу слишком рано

14:42

По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

14:23

Кабмин изменил процедуру бронирования: когда вступят в силу новые правила

14:12

Зеленский назвал "камни преткновения", из-за которых мирные переговоры зашли в тупик

Реклама
13:54

В РФ бомбардировщик случайно ликвидировал пилотов: Игнат отреагировал с юмором

13:48

Почему 9 декабря нельзя выносить мусор после заката: какой церковный праздник

13:46

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

13:44

За жизнь родственников Софии Ротару боролись врачи — что произошло

13:41

Быстрее, чем сделать бутерброд: шикарная закуска на праздничный столВидео

13:29

Существует лишь один вариант: как правильно называть "стельку" для обувиВидео

13:11

Под угрозой три направления: в ISW объяснили, почему россияне атаковали Печенежскую плотину

13:09

Оккупанты поднимают флаги возле Лимана, но есть нюанс: военный оценил ситуацию

12:59

Леся Никитюк назвала фаворитку шоу "Холостяк" - детали

12:46

Цель Путина - не оккупация Украины: Тука дал тревожный прогноз об окончании войны

12:43

Часть Украины скоро заметет снегом: известна дата морозной погоды

12:29

"Ему ногу ампутировали": что происходит со Степаном Гигой после операции

12:27

Гороскоп на завтра 9 декабря: Тельцам - гнев, Водолеям - отличные новости

12:15

"Побои сняты": украинские артисты подверглись нападению на Львовщине

12:14

Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

12:04

Командование РФ пошло на большой обман, чтобы скрыть патовую ситуацию на фронте

11:48

Боится прослушки: почему Зеленский еще не видел обновленный мирный план - СМИ

11:44

Цены на бензин в Украине резко "взлетят": какой будет новая стоимость топлива

11:12

Из-за блэкаутов цены пойдут вверх: какие продукты подорожают на 30%

11:10

Россияне третий раз за неделю цинично бьют по Фастову: что известно о последствияхФото

Реклама
11:07

Похудевшая Могилевская похвасталась фигурой в купальнике - как выглядит певицаВидео

11:00

Россияне стремятся захватить сразу два города: офицер раскрыл тактику врага

10:56

Цены на продукты в Украине скоро подскочат: эксперт назвал точные даты подорожания

10:47

Китайский гороскоп на завтра 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

10:24

Как мгновенно убрать луковый запах с рук: секрет шеф-поваровВидео

10:13

"Это дыра": Мария Яремчук вышла на связь и сообщила о страшном горе

10:04

235 тысяч гривен за один поход: девушка разбогатела, посетив "богатую" мусоркуВидео

09:48

"Отвратительно и абсурдно": вскрылась правда о Повалий и Лорак

09:45

Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны

09:39

"Графики будут длинными и сложными, надо привыкнуть и жить по ним" - прогноз эксперта

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять