'Находится в коме': появились неутешительные новости о состоянии Степана Гиги

Состояние артиста оценивается как крайне тяжелое.

Степан Гига в коме / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гига

Состояние здоровья известного певца Степана Гиги беспокоит поклонников - недавно в сети появилась информация о том, что артисту ампутировали ногу. Журналист Виталий Глагола подтвердил эту информацию и рассказал подробнее о состоянии артиста.

По словам Глаголы, врачам пришлось принимать экстренное решение об ампутации конечности из-за критического нарушения кровообращения.

Степан Гига - диагноз / фото: facebook.com, Степан Гига

"Хирургическое вмешательство стало вынужденным шагом после серьезных послеоперационных осложнений. На фоне стресса организма у артиста резко повысился уровень сахара, что повлекло критические нарушения кровообращения в нижней конечности. Именно это, по словам источников, и стало причиной ампутации, поскольку врачи боролись за сохранение жизни пациента", - написал журналист.

По информации от источников, близких к семье певца, артист сейчас находится в коме. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Степан Гига - болезнь / фото: instagram.com, Степан Гига

"Решение об ампутации принимали в условиях, когда других способов остановить опасные процессы не оставалось. Официальные представители певца ситуацию пока не комментируют", - подытожил Глагола.

Напомним, что в ноябре стало известно о проблемах со здоровьем у Степана Гиги - ему сделали операцию в одной из львовских больниц. Впоследствии блогер-обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов сообщил, что певцу Степану Гиге ампутировали ногу.

О персоне: Степан Гига Степан Гига - украинский певец (лирический тенор), композитор. С 2002 года - Народный артист Украины. По данным Викпедии, за заслуги перед украинским народом и за развитие украинской культуры Степан Гига в 2002 году был награжден золотым орденом князя Константина Острожского I степени, в ноябре 2005 года - получил серебряный орден Андрея Первозванного II степени, а через несколько месяцев, в январе 2006 года, ему вручили золотой орден Андрея Первозванного I степени.

