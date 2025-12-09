"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

Настя Каменских рассказала поклонникам, что с ней происходит.

Настя Каменских отправилась в экзотическую страну / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

Настя Каменских вышла на связь с поклонниками

Чем она сейчас занимается

Украинская известная певица Настя Каменских, которая перебралась жить в США после языкового скандала, показала поклонникам, чем занимается в одной из экзотических стран.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала соответствующее видео.

"Я оставляю этот ретрит с внутренним спокойствием, уважением к себе, принятием своего пути, пониманием того, что баланс – это не цель, а выбор – каждый день", – написала Каменских.

Настя Каменских закончила ретрит / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

На видео отреагировал и муж артистки Потап, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине и строит там карьеру.

"Тишина, уважение, принятие", – написал рэпер.

Настя Каменских на ретрите / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

