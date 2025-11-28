Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

Элина Чигис
28 ноября 2025, 13:33
152
Настя Каменских заинтриговала заявлением.
Настя Каменских
Настя Каменских вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских высказала свое мнение об одиночество
  • Как она сейчас выглядит

Украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить в США и пытается строить там карьеру, поделилась своими мыслями об одиночестве.

видео дня

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала свои новые фотографии и оставила подпись к ним.

"Многие женщины боятся одиночества, будто это неудобная пауза между "чем-то настоящим". Будто жизнь поставлена на паузу, пока не появится кто-то, кто продолжит историю. Но… Что, если бы одиночество было целым разделом? Честно. Тихо", – написала артистка.

Настя Каменских - новая публикация
Настя Каменских - новая публикация / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Также она подчеркнула, что нужно учиться быть с собой целостными.

"Нас учили, что рядом всегда должен быть кто-то, чтобы тишина не причиняла боли. Но, возможно, все наоборот – возможно, именно там мы начинаем становиться целостными. Одиночество – это не "без кого-то". Это "наконец-то быть с собой". И иногда это тоже форма любви", – добавила Каменских.

Настя Каменских
Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, жена украинского режиссера Андрея Билоуса, которого подозревают в сексуальном насилии над студентками, Ирина Билоус стала на защиту мужа. Ирина призналась, что когда-то у Билоуса могла быть любовница.

А также актриса Ольга Сумская рассказала, как прошли ее сложные роды и о проблемах, с которыми она столкнулась после них. Ольга вспомнила, как ей помогал муж Виталий Борисюк, когда она родила младшую дочь Анну.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:44Украина
"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:42Война
Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря

12:50Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Ярослава Мудрого дразнили всю жизнь: какой физический недостаток имел князь Руси

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Весам - спокойствие, Скорпионам - радость, Стрельцам - удача

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Доллар ушел в крутое пике, евро стремительно дешевеет: курс валют на 28 ноября

Последние новости

14:48

Как вывести плесень на стенах: простой, но действенный способ

14:44

Скоро будет массированный обстрел: мониторы назвали объекты, которые могут быть под ударом

14:42

"Идея Трампа": Путин сделал неожиданное заявление о мирном саммите

14:13

Ни в коем случае нельзя выносить мусор в этот день: приметы в праздник 29 ноября

14:08

Ирину Федишин обыскали на украинской границе - певица назвала причину

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
13:59

Прыгнет ли доллар выше 43 гривен: эксперт предупредил об изменении курса в декабре

13:51

Как хранить разрезанное авокадо, чтобы оно не темнело: простой способ

13:33

"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

13:26

Для Украины средства блокируют: в ЕС начинают подозревать одну страну в обмане

Реклама
13:11

Офис и дедлайны: как выбрать сумку, которая выдержит этот ритм новости компании

13:00

"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

12:54

От испытаний в августе до триумфа в октябре: расклад Таро на 2026 год для ОвновВидео

12:07

Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

11:50

"На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице

11:50

Гороскоп Таро на сегодня 29 ноября: Овнам - новые возможности, Водолеям - открыться

11:50

"Брось Тараса": участница "Холостяка" раскрыла, почему девушки уходят от Цимбалюка

11:46

РФ и США готовятся к переговорам в Москве: Песков подтвердил передачу мирного плана

11:31

Что делать, если сбился пух в куртке: самый действенный метод

11:17

Меняет историю России - историк раскрыл истинное значение слова "Кремль"Видео

11:08

Роскошная Селин Дион сделала редкий комментарий о своем здоровье

Реклама
11:02

Буря в 6 баллов "трусит" страну: когда закончится геомагнитный шторм

10:57

Стоит копейки: аптечное средство оживит все пожелтевшие и засохшие цветыВидео

10:28

Силы обороны вернули контроль и разгромили врага возле важного города

10:27

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Быкам - стресс, Змеям - ссоры

10:25

Известный российский артист ушел в армию РФ - где он будет служить

10:05

Враг атаковал Украину с неба: десятки дронов запустили с трех направлений

09:44

Мирный план США может стать "ударом" для Европы: СМИ объяснили в чем проблема

09:34

"Это был ужас": Ольге Сумской срочно делали операцию

09:33

"Кишка тонка": Орешкин объяснил, почему мир обернётся катастрофой для ПутинаВидео

08:47

Дальность 1000 км: Беларусь могла тайно создать дешевую крылатую ракету для РФ

08:41

У руководителя Офиса президента Ермака проводят обыски - НАБУ

08:29

Будапешт-2: как США готовят новую капитуляцию Украинымнение

07:54

Худющую Кейт Миддлтон засняли во время королевского визита

07:49

Лидеры ЕС не знали о мирном плане Трампа до его утечки в прессу — NYT

07:30

Как встретить Новый год-2026, чтобы привлечь удачу: запреты, которые нельзя нарушать

07:23

Российские певицы-путинистки публично поругались из-за денег

07:00

Прогремело около десятка мощных взрывов: ночью дроны атаковали Саратов

06:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Козерогам - обман, Водолеям - новость, Рыбам - пауза

06:10

Перед каким выбором стоит Зеленскиймнение

05:51

Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

Реклама
05:33

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овнам - блестящая идея, Близнецам - куча проблем

05:05

"Злоупотреблял": Сумская намекнула на причину распада первого брака

04:30

Невероятная удача улыбнется трем знакам зодиака: кто в списке везунчиков

03:30

Европе пророчат новый ледниковый период: Гольфстрим на грани коллапса

02:51

Как выбрать сладкие мандарины: советы, которые работают

01:58

"Ни один здравомыслящий человек не подпишет": Ермак о главном условие переговоров

01:30

Подрастает конкурентка: двухлетняя дочь Серены Уильямс вышла на корт

00:13

Динамо уволило Шовковского: какие изменения готовят в тренерском штабе

27 ноября, четверг
23:49

Налоги на посылки и не только: какие новые условия подготовил МВФ для Украины

23:40

Женщина с паспортом РФ пришла за "Зимней тысячей": в Укрпочте отреагировали шуткой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять