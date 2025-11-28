"Жизнь поставлена на паузу": Настя Каменских рассказала об одиночестве

Настя Каменских заинтриговала заявлением.

Настя Каменских вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Настя Каменских высказала свое мнение об одиночество

Украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить в США и пытается строить там карьеру, поделилась своими мыслями об одиночестве.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала свои новые фотографии и оставила подпись к ним.

"Многие женщины боятся одиночества, будто это неудобная пауза между "чем-то настоящим". Будто жизнь поставлена на паузу, пока не появится кто-то, кто продолжит историю. Но… Что, если бы одиночество было целым разделом? Честно. Тихо", – написала артистка.

Настя Каменских - новая публикация / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Также она подчеркнула, что нужно учиться быть с собой целостными.

"Нас учили, что рядом всегда должен быть кто-то, чтобы тишина не причиняла боли. Но, возможно, все наоборот – возможно, именно там мы начинаем становиться целостными. Одиночество – это не "без кого-то". Это "наконец-то быть с собой". И иногда это тоже форма любви", – добавила Каменских.

Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских

Скандал с Настей Каменских

Недавно Настя Каменских выступила на концерте в Майами и спела свои русскоязычные песни, а затем начала общаться с публикой на языке страны-террориста РФ.

"Неважно, какого цвета у тебя кожа, неважно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык, который понимает весь мир, – любовь. Самое главное чувство в мире. Правда, Майами?" – сказала Каменских.

После этого украинцы массово начали обращаться к бренду "Золотий вік", у которого был рекламный контракт с певицей. В результате, бренд досрочно разорвал с ней сотрудничество.

Настя Каменских / инфографика: Главред

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

