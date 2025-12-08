"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

Кратко:
Украинский актер и комик Юрий Ткач прокомментировал удивительное похудение своей жены Виктории. Он раскрыл секрет возлюбленной в комментарии для проекта "Ближче до зірок".
Артист отметил, что сперва Виктория подхватила инфекцию во время отдыха - из-за болезни она серьезно потеряла в весе. Когда Ткач выздоровела, она решила сохранить и поддерживать результат своего похудения.
"Она поехала на отдых и оттуда привезла какую-то инфекцию. И она похудела, потому что не могла есть, села на диету. В среднем 8 килограммов она сбросила. И кайфанула от этого. А потом начала просто поддерживать и увидела, как вес просто уходит. Она еще хочет минус три. Дошла до какого-то веса, и она не может опуститься ниже. Я говорю: "Нельзя же сбросить кожу". Я люблю жену в разных форматах, и мне нравится, что она меняется", - говорит Юрий Ткач.
О персоне: Юрий Ткач
Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.
