"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

Виктория Ткач сильно изменилась за последнее время.

Юрий Ткач жена - секрет похудения Виктории Ткач / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Кратко:

Юрий Ткач рассказал, как похудела его жена

Комик прокомментировал, что думает по этому поводу

Украинский актер и комик Юрий Ткач прокомментировал удивительное похудение своей жены Виктории. Он раскрыл секрет возлюбленной в комментарии для проекта "Ближче до зірок".

Артист отметил, что сперва Виктория подхватила инфекцию во время отдыха - из-за болезни она серьезно потеряла в весе. Когда Ткач выздоровела, она решила сохранить и поддерживать результат своего похудения.

"Она поехала на отдых и оттуда привезла какую-то инфекцию. И она похудела, потому что не могла есть, села на диету. В среднем 8 килограммов она сбросила. И кайфанула от этого. А потом начала просто поддерживать и увидела, как вес просто уходит. Она еще хочет минус три. Дошла до какого-то веса, и она не может опуститься ниже. Я говорю: "Нельзя же сбросить кожу". Я люблю жену в разных форматах, и мне нравится, что она меняется", - говорит Юрий Ткач.

Юрий Ткач жена - секрет похудения Виктории Ткач / Скриншот YouTube

Виктория Ткач до и после похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriya_tka4

О персоне: Юрий Ткач Юрий Ткач - украинский комик, телеактер. Известен ролями в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой". Участник телевизионных шоу "Танцы со звездами-4", "Лига смеха" и "Игры приколов". В 2019 году стал членом жюри шоу "Рассмеши комика. Дети" и актером в шоу "Вечерний квартал" вместо Владимира Зеленского, сообщает Википедия.

