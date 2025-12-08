"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботокса

Артист сыграл в игру "Было/не было", в которой надо быстро и коротко отвечать на различные вопросы.

Козловский признался, делает ли инъекции ботокса / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Козловский раньше колол ботокс

Певцу приходилось избегать навязчивых поклонников

Украинский поп-певец Виталий Козловский, которому в марте исполнилось 40 лет, признался, что пользовался препаратами на основе ботулинического токсина.

На днях в TikTok-аккаунте артиста появилось видео, на котором он играет в игру "Было/не было", в которой надо быстро и коротко отвечать на различные вопросы. Первым был вопрос, колол ли Козловский когда-то ботокс. Его ответ был утвердительным.

"Раньше колол. И мне очень, кстати, это не нравилось, потому что я был такой обездвиженный. Плюс у меня брови опускались и тяжелые были веки", - сказал певец.

Отвечая на вопрос, ссорился ли он когда-то с подписчиками, Козловский сказал, что критикует себя за такие "слабости", но бывают дни, когда ему хочется поконфликтовать в Сети. Кроме того, он признался, что когда-то ему приходилось избегать навязчивых поклонников.

Инфографика, Козловский / Инфографика: Главред

О персоне: Виталий Козловский Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

