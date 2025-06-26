Игорь Кондратюк впервые признался, почему скрывал службу сына в ВСУ

Кондратюк стал говорить об этом лишь недавно.

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Игорь Кондратюк дети - продюсер рассказал о службе сына / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kondratjukigor, Скриншот YouTube

Кратко:

Сын Игоря Кондратюка пошел в ВСУ добровольцем

Продюсер рассказал, почему не говорил об этом прежде

Украинский музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк недавно впервые сообщил, что его старший сын Сергей стал добровольцем и вступил в ряды ВСУ. В беседе с Люкс ФМ шоумен подтвердил - сын воюет.

Этот факт казался Кондратюку абсолютно естественным, поэтому он и не распространялся на публике о службе Сергея. "Он пошел добровольцем. Планировал в одну часть. Его забрали после "учебки" в десантно-штурмовые войска, в 46-ю бригаду. Только потому я начал об этом говорить. По моему мнению, это нормально, что мужчины, которые могут держать в руках оружие, воюют… О чем говорить? Что я молодец? Нет. Это он молодец", - отметил он.

Также Игорь Кондратюк признался, почему именно он изменил свое мнение, и решился заговорить о службе сына. Не последнюю роль в этом сыграл бывший подопечный продюсера - певец Виталий Козловский . "Я об этом сказал только потому, что Козловский заявил, что я спрятал своих сыновей (позже Виталий отказался от своих слов и попросил прощения - прим. редактора). Это возмутило моего сына", - поделился шоумен.

Смотрите видео комментария Игоря Кондратюка о службе сына в ВСУ:

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Кто такой Игорь Кондратюк? Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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