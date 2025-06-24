Потап посмеялся над "Третьей Мировой войной"

Кратко:
- Потап поделился новым видео
- В кадре он выразил свое мнение относительно "Третьей Мировой войны"
После выезда украинского музыкального продюсера и исполнителя Потапа за границу его нередко уличают в неоднозначном поведении. Поступки артиста и высказывания далеко не всегда понятны тем, кто прежде был его поклонниками.
К примеру, сегодня Алексей Потапенко поделился роликом, который на фоне непростой политической ситуации в Украине и мире больше похоже на насмешку. Видео появилось в его блоге в Instagram.
В кадре Потап сперва укоризненно смотрит в камеру, затем качает головой и прикрывает глаза рукой. Ролик он подписал: "Третья Мировая война??? Не этим летом".
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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