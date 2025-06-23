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Наталья Могилевская раскрыла необычную профессию 13-летней дочери

Анна Подгорная
23 июня 2025, 22:54
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У дочери Могилевской открылся незаурядный талант.
Наталья Могилевская с семьей
Наталья Могилевская дети - певица рассказала про увлечение старшей дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

  • Наталья Могилевская рассказала, чем ее дети будут заниматься летом
  • Мишель выбрала для себя необычное занятие

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская занимает разносторонним развитием своих двух дочерей. Даже летом для 4-летней Софии и 13-летней Мишель находятся интересные занятия в соответствии с их талантами.

И если младшая девочка готовится к будущему обучению в школе, старшая осваивает азы первой серьезной профессии. Об этом в своем блоге в Instagram рассказала сама Могилевская.

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Наталья отметила, что у Мишель есть талант и интерес к прическам. Поэтому мама решила помочь подростку воплотить его в жизнь. "Моя Соня все лето будет изучать английский. Мишелька будет учиться на грумера. Очень хочет попробовать. В целом она любит заниматься прическами и что-то вроде этого. Каникулы - прекрасное время для изучения чего-то нового", - говорит Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская дети - певица рассказала про увлечение старшей дочери / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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