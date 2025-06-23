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"В это тяжелое для всех нас время": Джеджула неожиданно в третий раз стал отцом

Анна Подгорная
23 июня 2025, 00:09
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Андрей Джеджула тщательно скрывал, что готовится к появлению еще одного ребенка.
Андрей Джеджула с детьми
Андрей Джеджула личная жизнь - ведущий в третий раз стал отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Кратко:

  • У Джеджулы появился третий ребенок
  • Шоумен раскрыл пол и имя младенца

Украинский ведущий и актер Андрей Джеджула неожиданно для многих приобрел новый статус - многодетного отца. В социальных сетях он рассказал, что у него появился третий ребенок.

Девочка, которую назвали Эмилией, появилась на свет днем, 22 июня. Имя ее матери шоумен пока хранит в тайне, хоть и отметил, что со временем будет знакомить всех с этой стороной своей частной жизни.

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"Понимаю, что для большинства это очень неожиданно! Но такую радостную новость не смог от вас скрыть! Хотя ей предшествовало еще достаточно много важных из личной жизни, которые я сделал максимально личными в это трудное для всех нас время! P.s. Помните загадочную историю Бенджамина Баттона? Тогда дальше постепенно буду рассказывать все, как у него - немного личных событий в обратном порядке! А пока это - самое главное", - написал счастливый отец.

Андрей Джеджула стал отцом
Андрей Джеджула личная жизнь - ведущий в третий раз стал отцом / instagram.com/djedjula
Андрей Джеджула стал отцом
Андрей Джеджула личная жизнь - ведущий в третий раз стал отцом / instagram.com/djedjula

У Андрея Джеджулы есть еще двое детей от двух разных женщин: в его фактическом браке с Сантой Димопулос в октябре 2008 года появился сын Даниэль, в официальном браке с Юлией Леус - дочь Адель (февраль 2021) (пара окончательно разошлась вскорости после рождения дочери - прим. редактора).

Андрей Джеджула с сыном Даниэлем и дочерью Адель
Андрей Джеджула с сыном Даниэлем и дочерью Адель / instagram.com/djedjula

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Кто такой Андрей Джеджула?

Андрей Джеджула - украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Ведущий телеканала "Киев", сообщает Википедия.

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