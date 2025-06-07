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"Празднуем вторую годовщину": бывшая жена Комарова удивила признанием

Элина Чигис
7 июня 2025, 11:49
143
Александра Кучеренко отлично отдохнула.
Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

  • Александра Кучеренко встретилась с подругой
  • О чем они говорили

Украинская модель и ведущая Александра Кучеренко встретилась с подругой - женой украинского футболиста Ильи Забарного Ангелиной.

Как стало известно из соцсетей Александры, она отдохнула с подругой на террасе одного из киевских ресторанов. А поводом для встречи стала вторая годовщина брака Ильи и Ангелины.

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"Так с Ангелиной Забарной празднуем вторую годовщину ее брака с Ильей Забарным. Футбольные сплетни обсудили", - написала Кучеренко.

Александра Кучеренко в ресторане
Александра Кучеренко в ресторане / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Также она показала, какие блюда они с подругой выбрали.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, не так давно стало известно, что Александра развелась с украинским известный ведущим Дмитрием Комаровым. Новость очень удивила не только поклонников пары, но и их друзей, ведь все считали отношения супругов идеальными. Также Дмитрий сообщил, что никаких измен в браке не было и разошлись они по-дружески.

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

А также Александра Кучеренко показала кадры из новой фотосессии. Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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Кто такой Дмитрий Комаров?

Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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