"Копия мамы": Вера Брежнева похвасталась дочерью, которую не узнать

Вера Брежнева снялась в фотосессии с Сарой Киперман.

Вера Брежнева - фото с Сарой Киперман / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вера Брежнева появилась с младшей дочерью

Как выглядит Сара Киперман

Украинская певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева впервые за долгое время показалась с младшей дочерью. В своем Instagram артистка опубликовала редкие кадры с Сарой Киперман.

Певица редко делится семейными моментами, но решила сделать исключение для фотосессии с 15-летней дочкой. Семья устроила атмосферную съемку на пляже за границей. Вера и Сара выбрали для фотосессии минималистичный парный образ: обе были в джинсах, белых майках и солнечных очках. 15-летняя дочь артистки уже почти сравнялась с мамой по росту.

Вера Брежнева - где сейчас / фото: instagram.com, Вера Брежнева

"Мама и дочка. Скучаем за нашей третьей", — написала Брежнева, имея в виду свою старшую дочь Соню Киперман.

"Мой мир", — ответила в комментариях Соня, использовав смайлик планеты.

Вера Брежнева с дочерью / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Поклонники засыпали певицу и ее дочку комплиментами, отмечая, как молодо выглядит звездная мама. Некоторые фанаты в комментариях предположили, что фотосессия проходила в Юрмале.

"Побережье похоже на Латвию. Такие солнечные яркие девочки для хмурой Балтии как витамин D"

"Думаю: что за подружки? Сара так выросла"

"Копия мамы, красотки"

Вера Брежнева с Сарой Киперман / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вера Брежнева — дети

Певица Вера Брежнева стала матерью двух дочерей. Старшая дочь Соня родилась в гражданском браке с Виталием Войченко. Девушка, которая носит фамилию второго мужа матери (Киперман), выросла и на данный момент живет и учится в США, активно строит модельную и актерскую карьеру. Младшая дочь Сара родилась в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

