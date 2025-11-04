Укр
Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — детали

Кристина Трохимчук
4 ноября 2025, 17:16
Певица Вера Брежнева показала трогательное видео.
Вера Брежнева
Вера Брежнева показала нового члена семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

  • У Веры Брежневой появился новый член семьи
  • Как отреагировала певица

Украинская певица и бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева обрадовала поклонников новостью про расширение своей семьи. Про это артистка рассказала в своем Instagram.

Оказалось, что певица стала мамой для нового члена семьи — милого черного щенка. Любимцем Веры стал маленький французский бульдог. На видео щенок активно изучал свою новую маму, с интересом тянулся к ней и даже пытался ухватить за волосы.

видео дня
Вера Брежнева
Вера Брежнева завела собаку / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Сама Брежнева на видео выглядела очень естественно и по-домашнему. Певица появилась без макияжа, в уютной обстановке и светилась радостным настроением.

"Новый член семьи", — написала она в сториз.

Поклонники с восторгом отреагировали на пополнение в доме певицы и поздравили с приобретением нового любимца.

Вера Брежнева
Вера Брежнева / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что дочь украинской певицы и бывшей солистки "ВИА Гра" Веры Брежневой поделилась провокационными фото с празднования Хэллоуина. Снимок в тематическом образе Соня Киперман опубликовала в соцсетях.

Также украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые официально рассказал о своей личной жизни. Артист впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей возлюбленной.

О персоне: Вера Брежнева

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.




Где сегодня в Украине будут выключать свет: появился обновленный график

11:46

Украинцев призвали снизить температуру в домах и одевать свитера - какая причинаВидео

11:45

РФ ударила по Днепропетровской области: погибла женщина, есть раненые детиФото

