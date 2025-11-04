Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — детали

Вы узнаете:
Украинская певица и бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева обрадовала поклонников новостью про расширение своей семьи. Про это артистка рассказала в своем Instagram.
Оказалось, что певица стала мамой для нового члена семьи — милого черного щенка. Любимцем Веры стал маленький французский бульдог. На видео щенок активно изучал свою новую маму, с интересом тянулся к ней и даже пытался ухватить за волосы.
Сама Брежнева на видео выглядела очень естественно и по-домашнему. Певица появилась без макияжа, в уютной обстановке и светилась радостным настроением.
"Новый член семьи", — написала она в сториз.
Поклонники с восторгом отреагировали на пополнение в доме певицы и поздравили с приобретением нового любимца.
О персоне: Вера Брежнева
Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.
