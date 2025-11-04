Вера Брежнева стала мамой для нового члена семьи — детали

Певица Вера Брежнева показала трогательное видео.

https://stars.glavred.info/vera-brezhneva-stala-mamoy-dlya-novogo-chlena-semi-detali-10712294.html Ссылка скопирована

Вера Брежнева показала нового члена семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Вера Брежнева

Вы узнаете:

У Веры Брежневой появился новый член семьи

Как отреагировала певица

Украинская певица и бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева обрадовала поклонников новостью про расширение своей семьи. Про это артистка рассказала в своем Instagram.

Оказалось, что певица стала мамой для нового члена семьи — милого черного щенка. Любимцем Веры стал маленький французский бульдог. На видео щенок активно изучал свою новую маму, с интересом тянулся к ней и даже пытался ухватить за волосы.

видео дня

Вера Брежнева завела собаку / фото: instagram.com, Вера Брежнева

Сама Брежнева на видео выглядела очень естественно и по-домашнему. Певица появилась без макияжа, в уютной обстановке и светилась радостным настроением.

"Новый член семьи", — написала она в сториз.

Поклонники с восторгом отреагировали на пополнение в доме певицы и поздравили с приобретением нового любимца.

Вера Брежнева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что дочь украинской певицы и бывшей солистки "ВИА Гра" Веры Брежневой поделилась провокационными фото с празднования Хэллоуина. Снимок в тематическом образе Соня Киперман опубликовала в соцсетях.

Также украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые официально рассказал о своей личной жизни. Артист впервые показался в объятиях любимой и вспомнил о бывшей возлюбленной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Вера Брежнева Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред