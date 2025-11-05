"Алла великодушная": Пугачева высказалась о смерти путиниста Николаева

Алла Пугачева отреагировала на смерть Юрия Николаева.

Алла Пугачева сделала новую публикацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Алла Пугачева написала о смерти Юрия Николаева

Как отреагировали поклонники Примадонны

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину в сражении со страной-оккупантом РФ, посвятила публикацию Юрий Николаеву, который умер вчера, 4 ноября, после проблем с легкими.

На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала архивное фото Николаева и оставила подпись к нему.

"Куда все уходят? Куда?" - написала Примадонна.

Алла Пугачева о смерти Юрия Николаева / фото: скрин instagram.com, Алла Пугачева

Подписчики поддержали Пугачеву и написали множество комментариев.

"Он был бы счастлив, узнав, что вы его помните и между вами осталось хорошее";

"Как же я ждала, когда он произнесет заветное: поёт Алла Пугачева!";

"Какая же Алла великодушная, он ведь такие гадости про Максима говорил, зетником стал до мозга костей. Испортил некролог", - отметили подписчики знаменитости.

Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

Позиция Юрия Николаева

Юрий Николаев поддерживал террористическое вторжение РФ в Украину и был против возвращения ухавших из России артистов.

"Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова родина", - говорил путинист.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

