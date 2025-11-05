Укр
"Алла великодушная": Пугачева высказалась о смерти путиниста Николаева

Элина Чигис
5 ноября 2025, 14:02
275
Алла Пугачева отреагировала на смерть Юрия Николаева.
Лиза Галкина, Алла Пугачева
Алла Пугачева сделала новую публикацию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Алла Пугачева написала о смерти Юрия Николаева
  • Как отреагировали поклонники Примадонны

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину в сражении со страной-оккупантом РФ, посвятила публикацию Юрий Николаеву, который умер вчера, 4 ноября, после проблем с легкими.

видео дня

На своей странице в соцсетях Пугачева опубликовала архивное фото Николаева и оставила подпись к нему.

"Куда все уходят? Куда?" - написала Примадонна.

Алла Пугачева о смерти Юрия Николаева
Алла Пугачева о смерти Юрия Николаева / фото: скрин instagram.com, Алла Пугачева

Подписчики поддержали Пугачеву и написали множество комментариев.

"Он был бы счастлив, узнав, что вы его помните и между вами осталось хорошее";

"Как же я ждала, когда он произнесет заветное: поёт Алла Пугачева!";

"Какая же Алла великодушная, он ведь такие гадости про Максима говорил, зетником стал до мозга костей. Испортил некролог", - отметили подписчики знаменитости.

Алла Пугачева с мужем
Алла Пугачева с мужем / фото: instagram.com, Максим Галкин

Позиция Юрия Николаева

Юрий Николаев поддерживал террористическое вторжение РФ в Украину и был против возвращения ухавших из России артистов.

"Кто уехал, значит, он против нас, значит, ему или ей обратной дороги в Россию уже нет, должны быть закрыты все концертные площадки здесь. Там — работайте, а обратной дороги быть не может ему или ей. Я патриот. Это от латинского слова родина", - говорил путинист.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но перешла на сторону страны-террориста РФ, вышла на связь. Запроданка опубликовала фото Юрия Николаева, о смерти которого стало известно вчера, 4 октября.

А также на большом концерте украинской известной певицы Натальи Могилевской в Киеве появился ее таинственный муж Валентин, который не желает быть публичным. Также во время концерта артистка познакомила фанатов с членами своей семьи - дядей, двоюродной сестрой и племянницами.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алла Пугачева новости шоу бизнеса
