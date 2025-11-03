Муж Натальи Могилевской впервые вышел на публику - как он выглядит

Наталья Могилевская скрывает своего избранника.

Наталья Могилевская провела большой концерт / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

На большом концерте украинской известной певицы Натальи Могилевской в Киеве появился ее таинственный муж Валентин, который не желает быть публичным.

Как сообщает Главком, Валентина, который пришел поддержать жену, увидели в зале Дворца "Украина".

Наталья Могилевская / instagram.com, Наталья Могилевская

Также во время концерта артистка познакомила фанатов с членами своей семьи - дядей, двоюродной сестрой и племянницами.

Муж Натальи Могилевской / фото: скрин glavcom.ua/

Личная жизнь Натальи Могилевской

Наталья Могилевская состоит в отношениях с мужчиной по имени Валентин, с которым она вместе еще с начала полномасштабной войны в Украине. Пара воспитывает двоих приемных дочерей – Мишель и Софию. Певица часто говорит о том, что приобрела свое счастье, но не показывает лица членов своей семьи. Также она некоторое время скрывала, что стала мамой.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская поделилась трогательным видео встречи со своей бывшей подопечной Анной Комяковой, которая стала любимицей зрителей после участия во втором сезоне проекта "Голос.Дети". Встреча артистки со своей воспитанницей состоялась впервые за 10 лет.

А также украинский дизайнер и основательница популярного бренда одежды J'amemme Юлия Ярмолюк обратилась к певице Наталье Могилевской. Дизайнер обвинила артистку в нарушении авторских прав.

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

