Встретили у поезда: Анджелина Джоли получила особенный подарок в Украине

Анджелина Джоли встретилась с украинскими пограничниками.

Анджелина Джоли в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/DPSUkr



Анджелина Джоли получила особенный подарок

Что вручили актрисе украинские пограничники

Голливудская актриса Анджелина Джоли недавно прибыла в Украину с визитом. Звезда посетила Херсон и была замечена еще в нескольких украинских городах. Также знаменитость встретилась с пограничниками и получила от них памятный подарок о Украине, сообщили в официальном Telegram-канале.

Представители Государственной пограничной службы Украины встретили Джоли на железнодорожном вокзале, чтобы вручить ей особенный подарок. В знак благодарности представители 7-го пограничного Карпатского отряда подарили Анджелине набор национальной символики Украины и коин Государственной пограничной службы Украины.

Анджелина Джоли с украинскими пограничниками / фото: t.me/DPSUkr

"Пограничники поблагодарили Анджелину Джоли – гуманитарную деятельность за поддержку Украины. Звезда продолжает призывать мировое сообщество помогать вынужденно перемещенным лицам и страдающим последствиями войны", — сообщили украинские пограничники.

Это не единственный подарок, который Анджелина Джоли заберет с собой из Украины. Ранее она получила от начальника Херсонской МВА подарок: памятную монету "Херсон", на которой изображена площадь Свободы, где горожане собирались на митинги во время оккупации.

Анджелина Джоли - подарок из Украины / фото: t.me/DPSUkr

Ранее Главред сообщал, что известная голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Херсон. По предварительной информации Анджелина прибыла в Украину с гуманитарной целью и посетила херсонские медицинские учреждения.

О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

