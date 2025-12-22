Укр
Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис Ри

Анна Подгорная
22 декабря 2025, 18:10
Голос Криса Ри для многих стал символом новогодних праздников, в канун которых он покинул этот мир.
Умер Крис Ри
Вкратце:

  • Крис Ри умер 22 декабря
  • Последние тридцать лет музыкант имел проблемы со здоровьем

Британский певец Крис Ри, известный своей рождественской песней "Driving Home for Christmas", умер в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщает Sky News с отсылкой на заявление его семьи.

Известно, что Ри умер сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни в окружении родных и близких. "Музыка Криса стала саундтреком к жизни многих людей, и его наследие будет жить в песнях, которые он оставил после себя", - гласит официальное заявление представителей музыканта в соцсетях.

Точный диагноз Криса Ри не уточняется. Известно, что в девяностых он поборол рак поджелудочной железы, а также болел диабетом первого типа. В 2016 году он пережил инсульт, который повлиял на его речь, а также подвижность рук и пальцев.

Смотрите видео выступления Chris Rea - Driving Home for Christmas:

Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб известный украинский фотограф Константин Гузенко. На защиту Украины в составе Морской пехоты ВСУ он встал в 2024 году.

Также стало известно, что в возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский. Кроме писательства он был известен, как поэт и переводчик.

О персоне: Крис Ри

О персоне: Крис Ри

Крис Ри - британский певец и музыкант, известный своим характерным низким голосом с хрипотцой. За свою жизнь выпустил 22 студийных и два концертных альбома, которые не единожды становились платиновым, золотыми и серебряными в Великобритании и за ее пределами. Самые известные хиты Криса Ри - "Driving Home for Christmas", "Looking for the summer", "The Road to Hell" и "And You My Love".

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

