Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис Ри

Голос Криса Ри для многих стал символом новогодних праздников, в канун которых он покинул этот мир.

https://stars.glavred.info/umer-avtor-legendarnogo-hita-o-rozhdestve-kris-ri-10726286.html Ссылка скопирована

Умер Крис Ри - исполнитель Driving Home for Christmas / коллаж: Главред, фото: pexels.com, Скриншот YouTube

Вкратце:

Крис Ри умер 22 декабря

Последние тридцать лет музыкант имел проблемы со здоровьем

Британский певец Крис Ри, известный своей рождественской песней "Driving Home for Christmas", умер в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщает Sky News с отсылкой на заявление его семьи.

Известно, что Ри умер сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни в окружении родных и близких. "Музыка Криса стала саундтреком к жизни многих людей, и его наследие будет жить в песнях, которые он оставил после себя", - гласит официальное заявление представителей музыканта в соцсетях.

видео дня

Точный диагноз Криса Ри не уточняется. Известно, что в девяностых он поборол рак поджелудочной железы, а также болел диабетом первого типа. В 2016 году он пережил инсульт, который повлиял на его речь, а также подвижность рук и пальцев.

Смотрите видео выступления Chris Rea - Driving Home for Christmas:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние звездные новости:

Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб известный украинский фотограф Константин Гузенко. На защиту Украины в составе Морской пехоты ВСУ он встал в 2024 году.

Также стало известно, что в возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский. Кроме писательства он был известен, как поэт и переводчик.

Читайте также:

О персоне: Крис Ри Крис Ри - британский певец и музыкант, известный своим характерным низким голосом с хрипотцой. За свою жизнь выпустил 22 студийных и два концертных альбома, которые не единожды становились платиновым, золотыми и серебряными в Великобритании и за ее пределами. Самые известные хиты Криса Ри - "Driving Home for Christmas", "Looking for the summer", "The Road to Hell" и "And You My Love".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред