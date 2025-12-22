Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис Ри

Вкратце:
- Крис Ри умер 22 декабря
- Последние тридцать лет музыкант имел проблемы со здоровьем
Британский певец Крис Ри, известный своей рождественской песней "Driving Home for Christmas", умер в возрасте 74 лет. О смерти артиста сообщает Sky News с отсылкой на заявление его семьи.
Известно, что Ри умер сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни в окружении родных и близких. "Музыка Криса стала саундтреком к жизни многих людей, и его наследие будет жить в песнях, которые он оставил после себя", - гласит официальное заявление представителей музыканта в соцсетях.
Точный диагноз Криса Ри не уточняется. Известно, что в девяностых он поборол рак поджелудочной железы, а также болел диабетом первого типа. В 2016 году он пережил инсульт, который повлиял на его речь, а также подвижность рук и пальцев.
Смотрите видео выступления Chris Rea - Driving Home for Christmas:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Последние звездные новости:
Ранее Главред рассказывал, что на фронте погиб известный украинский фотограф Константин Гузенко. На защиту Украины в составе Морской пехоты ВСУ он встал в 2024 году.
Также стало известно, что в возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский. Кроме писательства он был известен, как поэт и переводчик.
Читайте также:
- Умер популярный голливудский актер, звезда "Мортал Комбат"
- Умер солист группы ADAM Михаил Клименко: певец так и не вышел из комы
- Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"
О персоне: Крис Ри
Крис Ри - британский певец и музыкант, известный своим характерным низким голосом с хрипотцой. За свою жизнь выпустил 22 студийных и два концертных альбома, которые не единожды становились платиновым, золотыми и серебряными в Великобритании и за ее пределами. Самые известные хиты Криса Ри - "Driving Home for Christmas", "Looking for the summer", "The Road to Hell" и "And You My Love".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред