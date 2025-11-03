Укр
  Новости
  Stars

"Сам присоединился к морпехам": на фронте погиб известный украинский фотограф

Кристина Трохимчук
3 ноября 2025, 15:43
60
Константин Гузенко защищал Украину с 2024 года.
Константин Гузенко
Константин Гузенко погиб на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Константин Гузенко

Вы узнаете:

  • На фронте погиб Константин Гузенко
  • Что известно о его смерти

На фронте погиб известный украинский фотограф Константин Гузенко. О смерти художника сообщил основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко в соцсетях.

Константин работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа. В 2020 году он присоединился к проекту Ukraїner как фотограф и до 2023 года снимал экспедиции по всей Украине. По словам Логвиненко, во время командировок он не боялся ехать даже в самые опасные места.

видео дня
Константин Гузенко
Константин Гузенко ушел на войну добровольцем / фото: facebook.com, Константин Гузенко

"Мы были знакомы с Костей с 2020, тогда он присоединился к Ukraїner как фотограф. Больше всего мы ездили вместе на съемки в 2022 и 2023. Были вместе и на Юге, и на Востоке, и на Севере. Во всех не слишком безопасных уголках нашей родины, Костя никогда не боялся ехать куда угодно", - написал основатель проекта.

В 2024 году Гузенко вступил в ряды Морской пехоты ВСУ. Богдан рассказал, что после добровольной мобилизации он виделся с Константином лишь несколько раз. Фотограф погиб 2 ноября.

Константин Гузенко
Константин Гузенко - фотограф / фото: facebook.com, Константин Гузенко

"А тогда он сам присоединился к Морпехам. Потом мы виделись всего несколько раз, Костя заходил в гости, когда бывал в Киеве. Вчера Костя погиб", - поделился Логвиненко.

Основатель проекта Ukraїner выразил соболезнования близким и коллегам Константина Гузенко и призвал помочь его семье. Место и дата захоронения героя будет сообщено позже.

"Костя, спасибо тебе за все, спасибо тебе за тебя. Не могу поверить, что тебя больше нет. Соболезнования близким и всему сообществу Ukraїner", - написал Богдан Логвиненко.

