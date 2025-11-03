"Открыто говорю": путинист Глушко рассказал все про измены Наташе Королевой

Сергей Глушко пытался оправдать свой поступок.

Сергей Глушко подтвердил свою неверность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наташа Королева

Сергей Глушко изменял Наташи Королевой

Как он прокомментировал свой поступок

Муж российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, артист-путинист Сергей Глушко спел песню про измену жене на росТВ.

Как стало известно, путинист оправдал себя тем, что такое "может случиться с каждым", намекая на свою неверность.

Наташа Королева и Сергей Глушко / фото: скрин instagram.com, Наташа Королева

"Пошел налево, опять пошел налево. Ты прости меня, моя королева. Пошел налево, нехотя пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал?" – говорится в припеве песни.

Наташа Королева / фото: instagram.com, Наташа Королева

Брак Наташи Королевой и Сергея Глушко

Королева и Глушко поженились в 2003 году, но их брак нельзя назвать совершенным, поскольку были разные периоды. В 2020 году у Сергея был роман с Анастасией Шульженко, и артист сам во всем признался.

"Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня", — говорил путинист.

О персоне: Наташа Королева Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

