"Не мог отказаться от веры": Виктор Павлик сделал последнюю услугу умершему сыну

Трагедия Виктора Павлика тронула поклонников.

Сын Виктора Павлика умер от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктор Павлик

Вы узнаете:

Сын Виктора Павлика скончался от рака

Что звездный отец хотел успеть сделать для сына

Известный украинский певец Виктор Павлик потерял своего сына Павла пять лет назад. Парень умер в возрасте 21 года от рака. До последнего момента артист боролся за жизнь сына и делал все, чтобы облегчить его состояние. Об этом рассказала жена певца Екатерина Репяхова в Instagram.

Блогер отреагировала на комментарий, в котором Виктора Павлика обвинили в том, что он "бросил родных детей". Это возмутило Екатерину. По ее словам, муж был рядом с Павлом до последней минуты и окружал его заботой.

"Наверно, это единственный хейт, за который я готова придушить. Выбросил родных детей или бросил больного сына. С первой и до последней минуты Виктор Павлик был рядом! Мыл, кормил, носил на себе! За все другие вопросы я молчу", — написала Репяхова.

От чего умер сын Виктора Павлика / фото: instagram.com, Виктор Павлик

Жена певца также вспомнила, как артист до конца заботился о сыне. Когда Павлу стало хуже и он уже не мог ходить, Виктор нашел специальную конструкцию, чтобы поднимать его в ванну и дать возможность искупаться.

"И хотя уже было понятно, что Паша не сможет воспользоваться этой ванной, Франкович все равно настоял. Он просто не мог отказаться от веры, что это еще возможно. Тогда я поняла: не нужно его отговаривать от таких решений. Потому что именно так, через действия, через заботу, через попытки облегчить его становилось легче. Это одна история из 1000. Он жил сыном...", — поделилась с подписчиками Екатерина.

Сын Виктора Павлика Павел / фото: instagram.com, Виктор Павлик

Виктор Павлик - дети

У певца Виктора Павлика четверо детей от разных браков. Старший сын, Александр (от первого брака), занимается музыкой и является телеведущим. От второго брака у певца есть дочь Кристина. Самой большой трагедией для семьи стала потеря сына Павла (от третьего брака с Ларисой Созаевой), который скончался в 2020 году после продолжительной борьбы с раком. В июне 2021 года в четвертом браке с Екатериной Репяховой у Виктора Павлика родился четвертый сын — Михаил.

Виктор Павлик / инфографика: Главред

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

