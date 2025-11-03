"Я действительно счастлив": Сасанчин слился в поцелуе с новой возлюбленной

Роман Сасанчин вступил в новые отношения.

Роман Сасанчин показал новую возлюбленную / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Роман Сасанчин показал новую возлюбленную

Как певец отреагировал на отношения бывшей супруги

Украинский певец Роман Сасанчин, который недавно объявил о разводе с женой Иванной после шести лет отношений, недолго оставался один. В своем Instagram артист признался, что в его жизни появилась новая возлюбленная.

Совсем недавно и бывшая жена певца сообщила, что также начала новые отношения. Поклонники поинтересовались у Романа, как он реагирует на личную жизнь Иванны. Артист ответил коротко, но показательно: он опубликовал фото с новой девушкой, скрыв ее лицо за смайликом красного сердечка.

"Искренне за нее рад", — отреагировал певец на новости о новом возлюбленном бывшей супруги.

Роман Сасанчин - личная жизнь / фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Также Роман отметил, что бывшая супруга просто была "не его человеком", и он продолжает идти дальше, несмотря на потерянные в этих отношениях года.

"Я очень рад, что она ушла из моей жизни, это долго доходило до моей головы, но потом пришло осознание, что человек полностью не мой! Я ей в первую очередь за это благодарен! И сейчас за последнее время понял, что действительно является вниманием, что делает тебя счастливым, что тебя поддерживает и что может заставить быть собой, а не тем, кто является удобством сбоку и не более. Поэтому теперь я действительно счастлив, а эти потерянные годы, это лишь крутой опыт, как не нужно делать", — заявил Сасанчин

Роман Сасанчин про отношения с бывшей супругой / фото: instagram.com, Роман Сасанчин

Роман Сасанчин - семья

Певец Роман Сасанчин женился в 19 лет и в декабре 2021 года стал отцом дочери Элизабет (Лизы). Их отношения с супругой Иванной, которые продлились около шести лет, пережили несколько кризисов. В сентябре 2025 года пара объявила о разводе. Сейчас Иванна с дочерью проживает за границей, но Роман активно участвует в жизни ребенка.

Ранее Главред сообщал, что украинский певец Роман Сасанчин разводится с женой Иванной после 6 лет отношений. Сейчас в паре возник вопрос об опеке над их общей дочерью Элизабет, которой в декабре исполнится 4 года.

Также Роман Сасанчин сообщил, что инициатором разрыва стала Иванна. Также он отметил, что не знает, появился ли в жизни бывшей жены новый мужчина. Также Сасанчин ответил на вопрос о дочери - она скоро приедет к отцу.

О персоне: Роман Сасанчин Роман Сасанчин - украинский певец и музыкант. Победитель музыкальных проектов "Голос. Діти-2" и "Голос країни-10" (оба раза при тренерстве Тины Кароль). Женат, в 2021 году впервые стал отцом.

