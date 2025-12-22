Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

В кадр попал трогательный семейный момент Сеитаблаева.

Ахтем Сеитаблаев семья - актер показал дочь Назлы и внучку Ариану / коллаж: Главред, фото: facebook.com/akhtemseit

Ахтем Сеитаблаев повидался с родными

Артист опубликовал фото с дочерью и внучкой

Украинский актер, режиссер и воин ВСУ крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев поделился с поклонниками редким семейным моментом. У него есть двое сыновей и двое дочерей. Старшую из них, Назлы, он посетил в Бельгии.

В своем блоге в Facebook Сеитаблаев опубликовал милое сэлфи с Назлы и ее дочерью, своей внучкой Арианой (2023 г.р.). Малышка, вероятно сидя на коленях у дедушки, с любопытством смотрит в камеру.

В комментариях к снимку отмечают красоту девочек Ахтема, и желают семье всяческих благ: провести время с родными сейчас - роскошь которая ценится очень высоко. "Минуты счастья с дочерью и внучкой", - подписал фото сам артист.

Ахтем Сеитаблаев семья - актер показал дочь Назлы и внучку Ариану / фото: facebook.com/akhtemseit

О персоне: Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

