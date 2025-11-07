"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

Бывшие подруги Таисии Повалий рассказали о прошлом певицы.

Подруги Таисии Повалий о прошлом певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Таисия Повалий

Бывшие подруги Таисии Повалий поделились мнением про певицу

Чем предательница их возмутила

Бывшие друзья певицы Таисии Повалий, которые на разных этапах жизни помогали ей строить карьеру, продолжают раскрывать настоящее лицо предательницы Украины. О том, как менялась Повалий, в Facebook рассказала продюсер Анжела Норбоева, знакомая с ней с 1991 года.

По словам бывшей подруги Повалий, она начинала свою карьеру неприглядной тетушкой, которая получала гроши за пение на бэк-вокале. Только после появления в ее жизни мужа и пластических операций она смогла подняться и достичь высот в украинском шоу-бизнесе.

Таисия Повалий сейчас / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Я знала и видела все ее трансформации — от тетушки в нутриевом полушубке, с рыжими посеченными волосами, подвязанными красным платком. Мы платили ей 25 долларов, и она стояла на бэках на наших концертах. Потом появился Лихута, Славянский базар, пластические операции и Повалий - дива! Она была звездой в Украине! Ее гонорары зашкаливали! А теперь - ее спасла Россия! Мерзость!", — написала Норбоева.

Поддержала Анжелу и другая знакомая Повалий — Жанна Савченко. Она заявила, что после успеха певица подхватила "звездную болезнь" и стала ориентироваться только на большие деньги.

Таисия Повалий - биография / фото: instagram.com, Таисия Повалий

"Мы фактически дружили, ходили в гости друг к другу. Потом в ее жизни появился Лихута... Гран-при на "Славянском базаре" и конкурсе им. В. Ивасюка. Карьера пошла вверх, а вместе с ней пошло вверх и головокружение от успехов. И Тая покатилась вниз, какого-то черта поперлась в политику, не вылезала из России, говорила бред про Майдан... Я не удивлена ее предательству. Она всегда была гнилой изнутри", — высказалась Савченко.

О персоне: Таисия Повалий Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

