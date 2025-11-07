"Говорила бред": подруги Повалий внезапно раскрыли ее истинное лицо

Вы узнаете:
Бывшие друзья певицы Таисии Повалий, которые на разных этапах жизни помогали ей строить карьеру, продолжают раскрывать настоящее лицо предательницы Украины. О том, как менялась Повалий, в Facebook рассказала продюсер Анжела Норбоева, знакомая с ней с 1991 года.
По словам бывшей подруги Повалий, она начинала свою карьеру неприглядной тетушкой, которая получала гроши за пение на бэк-вокале. Только после появления в ее жизни мужа и пластических операций она смогла подняться и достичь высот в украинском шоу-бизнесе.
"Я знала и видела все ее трансформации — от тетушки в нутриевом полушубке, с рыжими посеченными волосами, подвязанными красным платком. Мы платили ей 25 долларов, и она стояла на бэках на наших концертах. Потом появился Лихута, Славянский базар, пластические операции и Повалий - дива! Она была звездой в Украине! Ее гонорары зашкаливали! А теперь - ее спасла Россия! Мерзость!", — написала Норбоева.
Поддержала Анжелу и другая знакомая Повалий — Жанна Савченко. Она заявила, что после успеха певица подхватила "звездную болезнь" и стала ориентироваться только на большие деньги.
"Мы фактически дружили, ходили в гости друг к другу. Потом в ее жизни появился Лихута... Гран-при на "Славянском базаре" и конкурсе им. В. Ивасюка. Карьера пошла вверх, а вместе с ней пошло вверх и головокружение от успехов. И Тая покатилась вниз, какого-то черта поперлась в политику, не вылезала из России, говорила бред про Майдан... Я не удивлена ее предательству. Она всегда была гнилой изнутри", — высказалась Савченко.
О персоне: Таисия Повалий
Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".
