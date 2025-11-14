"Поздравляем невесту": Тина Кароль появилась с обручальным кольцом на пальце

Тина Кароль опубликовала загадочное видео.

Тина Кароль намекнула на свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Вы узнаете:

Тина Кароль появилась с обручальным кольцом

Как отреагировали поклонники

Украинская певица Тина Кароль удивила поклонников неожиданным намеком на изменения в личной жизни. Артистка опубликовала в TikTok видео, на котором засветила кольцо на безымянном пальце.

Исполнительница предстала в белом кружевном платье под песню британской артистки RAYE "Where Is My Husband?" ("Где мой муж?"). В кадре Тина продемонстрировала свою правую руку с обручальным кольцом и повторила слова трека: "Любимый, где, черт возьми, мой муж? Почему он так долго ищет меня?".

"А что же будет...", - подписала видео Кароль.

Тина Кароль показала обручальное кольцо / скрин с видео

Фанаты были удивлены таким намеком певицы на возможную свадьбу, отмечая, что не ожидали подобных новостей. В то же время поклонники заверили, что поддержат артистку, если она действительно нашла свое счастье.

Поклонники ждут, когда Тина Кароль покажет любимого / скрин из соцсетей

Тину Кароль назвали невестой / скрин из соцсетей

Тина Кароль заинтриговала поклонников / скрин из соцсетей

Кароль уже не впервые намекает на изменения в своей личной жизни. Певица признавалась, что только через 12 лет после потери мужа Евгения Огира готова снова открыть сердце для любви. Также летом артистка опубликовала в соцсетях фото в черном платье и обратилась к подписчикам с вопросом: "Есть догадки, что это будет?". Один из фанатов предположил, что речь идет о свадьбе, на что Кароль загадочно ответила: "Возможно, уже надо?".

Тина Кароль о свадьбе / фото: instagram.com, Тина Кароль

Тина Кароль - личная жизнь

Личная жизнь Тины Кароль всегда оставалась под пристальным вниманием публики, ведь ее история любви с продюсером Евгением Огиром стала одной из самых трогательных в отечественном шоу-бизнесе. Однако, в апреле 2013 года Евгений Огир преждевременно ушел из жизни после длительной борьбы с раком желудка. С тех пор Тина Кароль тщательно оберегает свою личную жизнь от публичности.

