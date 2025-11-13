"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

Наталья Могилевская поразила своим признанием.

https://stars.glavred.info/ne-mogu-stoyat-ryadom-mogilevskaya-vyskazala-karol-mnenie-o-ney-pryamo-v-glaza-10715042.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская встретилась с Тиной Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, Наталья Могилевская

Кратко:

Могилевская поговорила с Кароль

Что она сказала о ней

Украинская известная певица Наталья Могилевская восхитилась певицей Тиной Кароль и сказала ей все в глаза.

На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала видео, в котором Могилевская рассказала, как относится к ней.

видео дня

"Друзья, я так люблю эту девочку. Я наблюдаю за ней всю жизнь. Мне всегда не хватало такой нежности, женственности. Пытаюсь найти то, что этой девочке дается так легко, так естественно быть такой женственной. Я не могу стоять рядом. Так жарко, что я уже раздеваюсь", - сказала Наталья.

Наталья Могилевская о Тине Кароль / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Такое признание засмущало Кароль и она дала краткий ответ.

"Камон!" – рассмеялась артистка.

Наталья Могилевская / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кстати, Тина Кароль ранее несколько раз рассказывала, что не дружит с коллегами, но, выходит, с Могилевской она нашла общий язык.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, отправил свою дочь Аллу-Викторию из РФ. Алла Виктория опубликовала кадры, на которых позировала на фоне небоскребов Дубая вместе с подругой. Российские журналисты даже предположили, что девочка заставила отца-путиниста вернуть ее в ОАЭ своими капризами.

А также актриса Наталка Денисенко появилась на концерте Артема Пивоварова с манекенщиком Юрием Савранским, с которым ей приписывают роман после развода с Андреем Фединчиком.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред