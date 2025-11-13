"Не могу стоять рядом": Могилевская высказала Кароль мнение о ней прямо в глаза

Кратко:
Украинская известная певица Наталья Могилевская восхитилась певицей Тиной Кароль и сказала ей все в глаза.
На своей странице в Instagram Тина Кароль опубликовала видео, в котором Могилевская рассказала, как относится к ней.
"Друзья, я так люблю эту девочку. Я наблюдаю за ней всю жизнь. Мне всегда не хватало такой нежности, женственности. Пытаюсь найти то, что этой девочке дается так легко, так естественно быть такой женственной. Я не могу стоять рядом. Так жарко, что я уже раздеваюсь", - сказала Наталья.
Такое признание засмущало Кароль и она дала краткий ответ.
"Камон!" – рассмеялась артистка.
Кстати, Тина Кароль ранее несколько раз рассказывала, что не дружит с коллегами, но, выходит, с Могилевской она нашла общий язык.
