Наталку Денисенко поймали с возможным любовником - как они себя вели

Наталка Денисенко решила провести время в интересной компании.

Наталка Денисенко побывала на концерте Артема Пивоварова / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

Наталка Денисенко засветилась с Юрием Савранским

Как они себя вели вместе

Украинская известная актриса Наталка Денисенко появилась на концерте Артема Пивоварова с манекенщиком Юрием Савранским, с которым ей приписывают роман после развода с Андреем Фединчиком.

Как сообщает ТСН.ua, пара находилась в вип-секторе после начала шоу, они держались за руки и делали фото.

Наталка Денисенко и Юрий Савранский / фото: скрин видео

Также знаменитости вместе покинули Дворец спорта, не дождавшись конца концерта.

Кстати, когда журналисты обратились к Денисенко и ее спутнику за комментарием, они не захотели общаться. Пока актриса ни подтверждает, ни опровергает отношения с Савранским.

Наталка Денисенко на концерте Артема Пивоварова / фото: скрин видео

Отметим, бывший муж Наталки намекал на роман актрисы с манекенщиком еще во время ихнего развода. Денисенко же заявила, что новые отношения раскроет только после помолвки с возлюбленным.

Наталка Денисенко / инфографика: Главред

О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

