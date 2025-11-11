Наталку Денисенко поймали с возможным любовником - как они себя вели

Кратко:
- Наталка Денисенко засветилась с Юрием Савранским
- Как они себя вели вместе
Украинская известная актриса Наталка Денисенко появилась на концерте Артема Пивоварова с манекенщиком Юрием Савранским, с которым ей приписывают роман после развода с Андреем Фединчиком.
Как сообщает ТСН.ua, пара находилась в вип-секторе после начала шоу, они держались за руки и делали фото.
Также знаменитости вместе покинули Дворец спорта, не дождавшись конца концерта.
Кстати, когда журналисты обратились к Денисенко и ее спутнику за комментарием, они не захотели общаться. Пока актриса ни подтверждает, ни опровергает отношения с Савранским.
Отметим, бывший муж Наталки намекал на роман актрисы с манекенщиком еще во время ихнего развода. Денисенко же заявила, что новые отношения раскроет только после помолвки с возлюбленным.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Олег Винник, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине, высказался о тех, кто, по его мнению, распускает слухи о нем. Артист опубликовал видео на своей странице в соцсетях и показал свое отношение к хейтерам.
А также продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками рассуждениями о материализации мыслей. Мозговая отметила, что новые возможности в жизни – это не подарок, а вызов.
Вас может заинтересовать:
- Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ
- "Мне не близка": предательница Ани Лорак ошеломила откровением о дочери
- Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред